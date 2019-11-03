Как белоруска за полгода похудела на 15 килограммов 2 3.11.2019, 21:07

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Фото: Антон Гордейчик

ЗОЖ людей, которые работают по ночам и выходным.

Как найти время и силы для тренировок, когда живешь в ненормированном графике? И можно ли правильно питаться и оставаться зожником, если работаешь по ночам и выходным? Выяснял tut.by.

«Мой максимальный вес был 100 килограммов»

Вероника Война из Бобруйска — укладчик-упаковщик на предприятии «Красный пищевик». Девушка работает в три смены, но уверяет, что это не мешает правильно питаться и регулярно ходить в тренажерный зал.

— Сейчас я активно поддерживаю ЗОЖ. Но раньше дело обстояло по-другому. Лишний вес пришел ко мне незаметно. Когда увидела на весах очень большую цифру (максимальный вес был почти 100 килограммов), поняла: нужно что-то менять. Начинала с маленьких шагов. С декабря 2018-го стала заниматься дома по методике Джиллиан Майклс (и под сериал на фоне, чтобы не было так скучно). Постепенно исключила из рациона вредные продукты: жареное на масле, снеки, бутерброды и сладости.

В феврале 2019-го руководство предприятия, где работает Вероника, предложило сотрудникам абонементы в тренажерный зал. Девушка не стала отказываться от такой возможности.

— Я подумала: вот она — дополнительная радикальная помощь в похудении! Начала заниматься в тренажерке по пять раз в неделю. Не ждала быстрых результатов и понимала, что все лишнее сразу не исчезнет.

В итоге за полгода «зожного» режима Вероника сбросила 15 килограммов.

— Сейчас при росте 176 сантиметров я вешу 76 килограммов. Смотрю на старые фото — и становится страшно: неужели та полная девушка — это я? — улыбается героиня. — Окружающие говорят, что я отлично выгляжу и уже могу прекращать себя мучить. Молодой человек, родители и коллеги засыпают комплиментами. Но я считаю, есть к чему стремиться. Планирую скинуть еще минимум 10 килограммов и верю, что у меня получится.

Фото: Вероника Война

Вероника отмечает, что посменная работа совершенно не мешает достигать целей и следить за своим телом. Главное — все заранее продумывать.

— На утро и обед я готовлю каши, мясо (как правило, курицу) и много зеленого салата. В качестве перекуса покупаю обычный арахис. Если работаю в ночную смену, беру с собой творог с овсянкой и медом. Ничего сверхъестественного.

Безлимитный абонемент позволяет тренироваться в любое время: как утром, так и вечером. У меня пока нет детей, так что могу посвящать время себе и своим делам.

«Я единственный диджей, который не бухает»

Павлу Бора из Минска 28 лет. Он говорит, что друзья с юмором называют его «единственным диджеем, который не бухает».

— Я работаю диджеем уже 11 лет и играю почти во всех модных заведениях столицы, — представляется молодой человек. — Несмотря на ночной график, на работе я не выпиваю. Во-первых, не так воспитан, а во-вторых, просто не вижу в этом смысла.

Спортом Павел занимается с детства. Начинал с акробатики, во взрослом возрасте переключился на сноубординг, батутную акробатику, парашютный и мотоспорт.

— С такими увлечениями не получится вести нездоровый образ жизни. Нужна выносливость, реакция и бодрость духа. Если ты не зожник, то не пройдешь медкомиссию и не получишь допуск к прыжкам с парашютом, — поясняет диджей.

Его рабочая неделя стартует в четверг и заканчивается в воскресенье. Так что с понедельника по среду — время для тренировок.

— По своему опыту скажу: занятия спортом можно вписать в любой график — хоть стандартный офисный, хоть ночной. Например, я уже несколько лет стабильно занимаюсь трижды в неделю. Летом хожу на батутную акробатику и вейкбординг, зимой — на акробатику и сноуборд. Спорт дарит хорошую физическую форму и офигенное самочувствие. Плюс, если ты классно выглядишь, то нравишься девчонкам.

По словам минчанина, даже при ненормированном графике можно нормально высыпаться и чувствовать себя бодро.

— Обычно я работаю с 10 вечера до часа ночи. Но бывает, начинаю только после полуночи и ухожу домой в семь утра. Главное — доспать нужное количество часов, во сколько бы ни освобождался. Тогда никакой сонливости и синяков под глазами не будет.

Павел также внимательно подходит к питанию.

— В моем меню много овощей, нежирного мяса и круп — риса и гречки. Главные правила — есть небольшими порциями и не наедаться на ночь. Я исключил жирное и жареное, потому что это плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Даю себе слабину только раз в месяц, чтобы сходить в «Мак». Заметил: если делать это чаще, весь кайф теряется.

«У каждого свой способ перезагрузки»

У 27-летнего Антона Гордейчика из Бреста две работы и целый перечень спортивных увлечений.

— С 8.30 до 17.00 я работаю менеджером по рекламе. Вечером бегу на вторую работу — профессионально занимаюсь пирсингом. Получается, каждый день занят примерно до девяти-десяти вечера. Сплю по шесть-семь часов в сутки, а по выходным еще работаю в Минске. В таком ритме живу уже два года, но всеми способами стараюсь уделять время спорту, — говорит брестчанин. — В прошлом году после работы ходил в тренажерный зал. Но он закрывался раньше, чем мне хотелось бы. А круглосуточных залов в Бресте нет. Так что последние полгода, чтобы не терять форму, перешел на бег: после работы пробегаю свои 7−10 километров раз в два-три дня.

В свободное время Антон тоже выбирает занятия, связанные со спортом. Среди его хобби — сноуборд, вейкбординг, плавание, ролики, роупджампинг, бейсджампинг, страйкбол, реконструкция IX—XI веков, пейнтбол и мотоциклы.

На вопрос, что мотивирует быть таким активным, несмотря на большую нагрузку на работе, он отвечает:

— Моральная разрядка, которую дает спорт. Плюс хорошая физическая форма как приятный бонус. За две недели без тренировок я теряю стимул и интерес к работе, а спорт помогает поддерживать себя в тонусе. Каждый выбирает свой способ, как отдыхать и перезагружаться. Я и сам раньше ходил в бары. Но в последние два года отказался от алкоголя — разонравился его вкус. Теперь получаю адреналин и эмоции без спиртного.

Фото: Антон Гордейчик

Антон считает, что даже с ненормированным рабочим графиком без проблем можно найти возможность придерживаться ЗОЖ.

— Если есть желание, человек всегда выделит час на тренировку. С правильным питанием дело обстоит сложнее — избегать соблазнов не так-то просто. Я уже три месяца не ем фастфуд. Вместо этого ввел в рацион много салатов, фруктов и отварного мяса. Ссобойки готовить не успеваю, но в магазинах всегда можно найти что-то более-менее полезное. Спасают те же салат-бары. И, кстати, за счет здорового питания за три месяца я похудел на пять килограммов. Результат очевиден.