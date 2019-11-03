«Защищать небо учатся на земле» 3.11.2019, 21:18

Украинские военные показали боевые стрельбы из ЗРК.

Воздушное командование "Восток" опубликовало видео, как проходили боевые стрельбы в рамках тактических учений Харьковского зенитного ракетного полка на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба Воздушного командования "Восток" в Facebook, стреляли из ракетных комплексов С-300ПТ, пишет «Униан».

Кроме того, боевые пуски ракет также осуществили зенитчики из Никопольского зенитного ракетного полка, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения операции объединенных сил.

"Были осуществлены стрельбы как по воздушным, так и наземным целям. Все - поражены. Роль воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 "Рейс", - отмечается в сообщении.

Личный состав, добавили в командовании, хорошо справился с поставленными задачами, продемонстрировав профессиональное мастерство каждого военнослужащего.