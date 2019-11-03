Как в Слониме «вертикальщики» врут при агитации 1 3.11.2019, 21:44

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Фото: harodniaspring.org

Очередная ложь властей.

Очередная ложь «вертикальщиков» при агитации за провластного кандидата выявлена в Слониме, пишет сайт harodniaspring.org.

Первая ложь зафиксирована в Слониме в средней школе № 8, где вместо родительского собрания состоялась встреча провластного кандидата в «депутаты» от Слонимского избирательного округа № 58 Валентины Семеняко с родителями детей. Хотя объявление о родительском школьном собрании написал сам директор школы Иван Михальченя. Но вместо родительского собрания там проходила встреча с кандидатом в «депутаты».

Вторая ложь в Слониме появилась в средней школе № 2. На сайте райисполкома написано, что встреча Семеняки с его доверенными лицами состоится 1 ноября в СШ № 2 Слонима в 10 часов. Чтобы как-то привлечь людей в рабочее время на встречу, в школе вывесили объявление, что в 10 часов там состоится заседание литературного клуба «Земля, откуда мы родом», а на заседание приглашены члены Союза писателей Беларуси Войтко и Семеняко.

В обязательном порядке на заседании должны были быть по 2-3 библиотекаря из всех библиотек города и района, а также педагоги СШ № 2. Представьте: и это в рабочее время... Вот какие "большие писатели" пожаловали в Слоним, куда загоняют слушателей и зрителей, используя свой административный ресурс и ложь местные «вертикальщики».