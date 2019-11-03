Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд в КХЛ 9 3.11.2019, 22:19

«Зубры» проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:9.

Минское «Динамо» проиграло в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:9 (0:4, 1:2, 0:3), пишет tut.by.

Матч проходил с огромным преимуществом уфимского «Салавата Юлаева». Хозяева выиграли по броскам со счетом 45:17.

Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Дмитрий Кугрышев, Линус Умарк, Тему Хартикайнен, Захар Арзамасцев, Владимир Жарков и сделавшие по дублю Александр Кадейкин и Никита Сошников.

Единственный гол минчан в активе ,B>Владислава Еременко.

Отметим, что при счете 6:0 Крэйг Вудкрофт выпустил вместо Юнаса Энрота Никиту Толопило.

Это поражение стало для «зубров» 11-м подряд. Таким образом, они повторили свой антирекорд. Также 1:9 — это самое крупное поражение в истории команды в КХЛ.

«Салават Юлаев»: Метсола (Кареев); Ларсен — Коледов, Умарк (А) — Бурмистров (А) — Хартикайнен; Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков; Панин (К) — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков; Гареев — Лисовец, Баранов — Картаев — Майоров.

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Ерёменко — Готовец (К), А. Костицын (А) — Шор — Спунер; Евенко — Денисов, Мартынов — Демков (А) — Степанов; Знахаренко — Бокун, Грецкий — Ковыршин — Павленко; Феоктистов — Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович.