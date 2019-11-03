Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписали из больницы 3.11.2019, 22:35

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По предварительной информации, к отравлению привела случайность.

13 подростков, госпитализированных в результате отравления парами хлора в Барановичах, выписаны домой. Об этом 3 ноября сообщили врачи детской больницы города, пишет tut.by.

2 ноября в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию произошло массовое отравление детей.

В какой-то момент во время занятий они почувствовали затруднение в дыхании и резь в горле. В результате 13 молодых людей были доставлены в больницу.

— Мы не можем сейчас сказать, что это конкретно было отравление хлором. Это предположение, потому что работают следственные органы, работает МЧС, — сказала Эльмира Богданович, главный врач Барановичской детской городской больницы. — На данный момент все дети, поступившие в детскую больницу вчера, выписаны в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу. Им была оказана помощь в полном объеме, достаточно было сил и средств. Медицинский персонал работал слаженно, им вовремя оказана была медицинская помощь.

По предварительной информации, к отравлению привела случайность. В ведро с дезинфицирующим средством, которое находилось в тамбуре запасного входа, попала жидкость для обработки воды.

В результате произошла реакция с выделением паров хлора. Этот ядовитый воздух и попал в зал плавательного бассейна. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.