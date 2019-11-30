Обыкновенные герои: прохожие обезвредили нападавшего на Лондонском мосту 30.11.2019, 8:18

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Стали известны подробности теракта.

"Обыкновенные герои" - так называют прохожих, которые остановили нападавшего на Лондонском мосту и обездвижили его, пока не прибыла полиция. В результате нападения человека с ножом на Лондон-бридж погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего, а инцидент на мосту назвала терактом. На теле нападавшего обнаружили муляж взрывного устройства, сообщает ВВС.

Как видно на видеозаписях и фотографиях с места происшествия, именно случайные прохожие схватили и обезоружили неизвестного с ножом.

Один из прохожих сказал, что просто хотел вырвать нож из рук нападавшего.

В соцсетях люди не скупятся на благодарности тем, кто помог обезвредить человека с ножом. Один из прохожих шел в противоположную сторону, но, как видно на снимках, перебежал несколько полос движения, присоединился к остальным, и ему удалось обезоружить нападавшего.

Фото: Pa Media

Очевидец произошедшего Джордж Робертс написал в "Твиттере": "Мы все бежали, а ему удалось его обезоружить. Потрясающая храбрость".

В соцсетях много видеозаписей и фотографий, на которых видно, как несколько человек валят нападавшего на землю и держат его, причем столь основательно, что полицейским пришлось силой оторвать одного из них от уже лежащего на земле нападавшего, чтобы полицейским было лучше видно, что тот намерен сделать.

Полиция оцепила весь район происшествия. Прибыла она туда за несколько минут

Фото: Reuters

Экскурсовод Стиви Херст тоже был одним из "обыкновенных героев".

"Мы увидели, как человека валят на тротуар", - рассказывает он. По его словам, вокруг кричали люди, потому что нападавший успел на тот момент ударить ножом нескольких женщин.

"На него навалились все. Мы пытались выбить нож из его рук, чтобы он не напал на кого-нибудь еще. Я просто ударил его ногой в голову", - говорит он.

"Все были просто героями".

Мэр Лондона Садик Хан и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарили прохожих, остановивших нападавшего.

"Они - лучшие из нас", - сказал Садик Хан.

В общей сложности не менее шести человек, рискуя собственной жизнью, остановили нападавшего и держали его до прибытия полиции.

Многие пользователи соцсетей называют тех, кто задержал нападавшего героями и даже супергроями.