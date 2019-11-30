Шура, пилите — и падайте 7 Виктор Горбачев

30.11.2019, 9:09

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Вся вертикаль в одночасье рухнет, как карточный домик.

А я и говорю, не рубите суки. Да-да, те, на которых сидите. А Вы о чем или о ком подумали?

Не-не. Все культурно и вежливо. Хоть и пилорам в стране выше крыши, да и леса скоро не останется, все на вывоз, а все равно — не рубите. Даже последние суки под собою не рубите. Ну, или тогда хоть соломки подстелите. Ну, в виде каких законов, указов и прочих актов. А то, ненароком, падать надо будет. И не кому то другому, а самим же, говорящим.

О чем я? Ах, все о том же. Прежде чем что-то сказать и пустить слова на ветер, да еще и в массы народные, думайте. Хорошо думайте, «товарищи» руководители разного ранга и уровня. А то сказать сказали, а делать-то кто и как будет? Ну, если это не выполнимо в принципе. Вообще не выполнимо! Это я о сказанном гражданином Лукашенко в Витебской области на совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса. Помните? Ну, чтобы на работу привлекать профессионалов, а не только близких и своих, да временно любимых.

«Они же силой не пойдут, - сказал он. - Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда».

Странное какое-то заявление. А может, это спектакль? Ну, очередной акт для тех, кто еще может поверить и клюнуть в борьбу с коррупцией и справедливость? Для тех еще колеблющихся, которые перед «выборами» очередными готовы встать в его ряды? А то что получается? Если начнут выполнять его поручения, то все пойдет в пух и прах. Вы только представьте, как это отказаться брать родственников на руководящие места в свое пенаты? Все рухнет! Начиная с НОК (национального олимпийского комитета), Совета Безопасности, спортивных лотерей, палаты представителей и всем министерств и ведомств. Это будет просто крах. Крах отлаженной системы за 25 лет. Рухнет и опустеет все. Работа будет парализована. Ибо. Ибо кругом свое. И не просто свое. Лояльные, преданные, услужливые, хоть и глупые в работе. Тут не умом хлестать надо - лизоблюдством. Или мы не знаем, что на товарно сырьевой бирже в Минске работают в основном дети исполкомовских работников? И путь туда закрыт для умов. Не примут. Не примут и в Беларуснефть на руководящие должности, в МИД, Министерство торговли, Управление делами, исполкомы и прочие хлебные места!

Не иначе, как спектакль. Настоящий. Ну, не выгонять же с насиженных мест своих сыновей, дочерей? Нет. Вот и я о том же. Авось кто и клюнет на «грозные» слова? Ибо, всерьез то уже и не воспринимают сказанное. Посмеялись и разошлись. Своя же рубашка - ближе к телу! Да и в чужом глазу соринка всегда видна, а в своем и бревно не заметно! Да? Вы не поверите. Однако, поздно уже чистить авгиевы конюшни. Все уже присосались и не оторвать от корыта. Не отодрать и не отогнать.

А вот интересно, когда Польша еще больше откроет свой рынок труда для белорусов, кто здесь останется? Только их дети и родственники? А работать то кто будет? Кроме сидения в креслах и руковождения руками — они могут что сделать? Специалисты в любой отрасли появятся только тогда, когда будет честный конкурсный отбор на всех ступенях служебной лестницы. Но может ли вертикально назначенный, а не избранный руководитель или депутат, быть инициатором честного конкурсного отбора по месту своего руководства? Конечно, нет и еще раз нет! Назначенцы зачастую даже не владеют толком предметом своего руководства, потому они не заинтересованы в честном отборе и с первых минут своего "руководства" целенаправленно будут избавляться от специалистов, мешающих бездарям незаконно обогащаться. Мне кажется, что тут кто то берега попутал. Не может быть так, чтобы посреди номенклатурного феодализма расцвел оазих профессионализма. Так не бывает.

«Перестаньте нанимать на работу сыновей, родственников и любовниц!»

А куда их деть? Всех сыновей - за кордон? Каждому родственнику - свою фирму? А любовница/любовник - работать не должны? Их что, в «тунеядцы» записывать? А давайте пройдемся по спискам сотрудников государственных организаций? Есть родственники - на выход. Ибо. Сплошь и рядом, сын, брат, сват, кум. И ведь все востребованные, незаменимые как бы. Представляете? Ну, если списки на стол да его команду выполнить?

Вся вертикаль в одночасье рухнет, как карточный домик. Вот я и говорю — спектакль.

А вообще то, сказанное, есть не что иное, как официальное признание того, что в Беларуси кругом повсеместная практика у руководителей заводить и трудоустраивать любовниц, родственников и сыновей на хлебные места за государственный, то бишь наш с вами счет. И как бы не хотелось сейчас найти толковых и профессиональных руководителей в реальности, завлечь их в свое сети – поздно.

Поздно искать. Основная масса за все эти года осознала и поняла, кто тут правит и что происходит. Толковых уже забрали, разобрали или вот-вот заберут. Пока своих устраиваете – настоящие работники уже лыжи намылили в другие места. Не так то теперь просто разогнать улей дармоедов, которые его лепили для себя и родных 25 лет. Не шутка. Уж как есть – так есть. Кого набирали, с теми и стройте "светлое будущее". И да. Мы же знаем, что Беларусь страна для жизни. И даже знаем для чьей и кого. Ну, не зря же речь зашла про любовниц, родственников и сыновей. Ой, не зря!

Так что, не рубите суки! Уж сидите – пока сидится. Тут же вопрос во времени сидения. Кто кого пересидит. Или отец сына – или сын отца.

Хотя? Пилите суки! Рубите суки! Мы хоть со стороны посмотрим на это. Все медным тазом накроется.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»