Что думает о России родственник пассажиров MH17 15 30.11.2019, 9:25

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Пит Плуг

Фото: DW

Тот день все изменил в жизни голландца.

Осталось три с небольшим месяца до 9 марта 2020 года, когда в Нидерландах начнется процесс по делу о крушении "Боинг 777", который летел рейсом MH17 и был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Спустя пять лет следователи Международной следственной группы (JIT) назвали четверых подозреваемых: троих россиян и гражданина Украины. С какими чувствами ждут суда родственники жертв? Корреспондент Немецкой Волны поговорил с одним из них.

"Я буду ходить на все заседания суда с самого начала. Я хочу знать, кто в этом виноват", - говорит голландец Пит Плуг. От его дома под Утрехтом минут сорок езды на автомобиле до аэропорта Схипхол под Амстердамом. Неподалеку от него находится юридический комплекс, где пройдет уголовный процесс - крупнейший в истории Нидерландов.

Из 298 погибших в авиакатастрофе двоих найти не удалось

"Этот день все изменил", - признается Пит: 17 июля 2014 года "Боинг" "Малайзийских авиалиний" вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, но на востоке Украины вблизи границы с Россией его сбила выпущенная с земли ракета. Правительство Нидерландов уверено, что основную вину за крушение "Боинга" несет Россия.

Версия следствия: из 53-й Курской бригады ВС России на территорию Украины поступил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который и запустил ракету. Россия обвинения в свой адрес отвергает.

Плуг потерял в катастрофе MH17 старшего брата, невестку и племянника. Брат с детства увлекался биологией, позже защитил докторскую по тропическим рыбам. В поездку взял жену и сына, чтобы показать им тропики, в которых часто работал. Их останки нашли, а вот брата идентифицировать так и не удалось. "Ничего не осталось - ни тело не нашли, ни багаж". Из 298 погибших рейса MH17 не идентифицированы только двое: 15-летний Гари Слок и 58-летний Алекс Плуг.

"Мама до последнего фантазировала, что брат живет где-то на прекрасном острове. Хотя умом прекрасно понимала, что он мертв", - продолжает Плуг. На церемонии похорон было три фотографии, но всего два гроба - странное чувство, когда нет тела, с которым можно попрощаться, делится Пит. Остается лишь небольшая надежда: "Несколько сотен не идентифицированных до сих пор фрагментов проходят анализ с помощью новой технологии, результаты появятся не раньше июня-июля следующего года".

Как Плуг стал главой фонда памяти жертв рейса MH17

В злополучную поездку не поехали две дочери брата. Младшая заканчивает обучение в университете и хочет стать биологом - как отец. "Теперь я забочусь о них. Они в шутку называют меня "фейковым папой", - рассказывает Пит. Даже говоря о трагических вещах, 60-летний статный голландец подчас улыбается. Природа наградила его заразительной улыбкой, словно не предполагающей возможности ударов судьбы.

Как и многие родственники жертв MH17, Пит пользовался помощью психолога в течение длительного времени: "Но когда мне стало полегче, срыв случился у жены". До катастрофы MH17 Пит Плуг работал заместителем главы администрации региона, примыкающего к крупному голландскому городу Утрехт, а еще раньше управлял финансами в прокуратуре Нидерландов. Но Пит быстро понял, что жизнь не будет прежней. После смерти брата некому стало ухаживать за престарелыми родителями. Для них это был, по его выражению, "окончательный удар": за несколько лет до катастрофы MH17 они потеряли сестру-близнеца Пита. Сами родители умерли в 2019 году: "Я осиротел".

После трагедии голландец ушел с работы и стал главой фонда "Катастрофа MH17". В фонд вступили практически все, кто потерял близких в этой трагедии - по данным Плуга, 95 процентов всех родственников жертв. Работает он бесплатно, часто не выходя из своего дома: "Я - волонтер". При этом работа занимает практически весь день: он помогает готовиться к уголовному процессу в Гааге, решает вопросы, связанные с помощью родственникам, координирует действия родственников по уже поданным искам против России в международных судах, прежде всего в ЕСПЧ.

Несколько раз в год родственники встречаются с прокурором и руководителем Международной следственной группы Фредом Вестербеке, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими членами кабинета министров. "Рютте - наш самый большой сторонник в правительстве", - отмечает Плуг. Весной результаты внутреннего опроса родственников жертв катастрофы показали, что 95 процентов из них доверяют результатам работы Международной следственной группы, а 85 процентов - доверяют правительству Нидерландов, сообщил Пит Плуг. "У нас регулярные и хорошие контакты", - прокомментировали DW отношения с фондом и в министерстве юстиции и безопасности страны.

Россия и виновные в катастрофе MH17 - глазами голландца

После трагедии, по словам Пита, сильно изменился его круг общения. "Когда спустя месяц после случившегося я снова заговорил о катастрофе, один из друзей сказал: "Ну, Пит, уже пора смотреть дальше, жизнь продолжается. Я понял, что он меня не поймет, и хорошо для него, что это так". Дружба распалась, но, по признанию Пита, появились другие контакты. Многие новые знакомые спрашивают его об отношении к России. "Все уверены, что я ненавижу русских. Но я никакой ненависти не испытываю, - говорит Пит Плуг. - Это российская армия или российское государство, которые делают странные вещи, но это ничего не говорит о людях в России". Тем не менее, Пит избегает общения с российской женой одного из своих родственников: "Мы и раньше не часто общались. А теперь я боюсь говорить с ней о MH17".

До трагедии события в Восточной Европе голландца мало интересовали: "Разве что слышал в новостях, и все". Катастрофа заставила его разбираться в происходящем на востоке Украины. Сегодня его интерес очень конкретный: узнать имена виновных. Но что это даст? "Это просто имена, они мне ничего не скажут. Был ли это Игорь, или Петр, или еще кто-то - я не знаю этих людей. Но нам важно знать, какую структуру представляли люди, которые это сделали, и как они сбили самолет: был это целенаправленный удар по гражданскому лайнеру или нет".

Суд по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" - это на годы

В январе Пит Плуг пойдет на курсы английского: "Когда начнется суд, мне придется быстро подыскивать правильные слова для перевода, понадобятся технические термины. Уверен, что будет масса просьб об интервью". Глава фонда жертв катастрофы самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, собирается ходить на заседания суда не только ради себя, но и ради тех родственников, которые не смогут лично присутствовать на процессе. Суд продлится не меньше полутора лет - и только в случае, если обвиняемые откажутся от права нанять адвокатов. До сих пор они этого не сделали. Если же на процессе появятся адвокаты, то процесс по делу MH17 затянется на несколько лет. "Пять, шесть лет - никто не сможет точно сказать. Но это неважно. Для меня это теперь смысл жизни", - говорит Плуг.