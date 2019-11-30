Путин попал в ловушку в Сирии 5 Эль Мюрид

30.11.2019, 9:40

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ФОТО: PAP/EPA

Плясали - веселились, подсчитали - прослезились.

Сообщения о гибели российских военных последний месяц идут все более густо. Секретность и лживость в отношении этой информации, практикуемая властью, добавляет в эти сообщения дополнительную неопределенность. Соцсети, региональная пресса становятся хоть каким-то источником, по которому можно если не количественно, то оценочно следить за потерями. И оценка однозначна - потери стали резко расти.

В который раз могу лишь привести слова Али Аллауи про американское вторжение в Ирак: "В официальных кругах Вашингтона, невежество, непонимание смысла событий в Ираке, было просто феноменальным. Никто из сторонников войны…не имел ни малейшего представления о стране, которую собирались оккупировать". Давно пора менять в этой фразе Вашингтон на Москву, Ирак на Сирию и приколачивать ее в бронзе на МИД, Минобороны, Кремль и другие присутственные места, в своем невежестве ничуть не уступающим американским партнерам.

Путин влез в войну, в которой он сам ничего не понимает, не понимают его дипломаты, не понимают его генералы. А с чего им понимать, если высшее российское руководство в самый разгар этой войны еще в 12 году ликвидировало аппарат Главного военного советника в Сирии и сократило персонал посольства до сугубо технического. Три года шла война, о которой в Москве не имели ни малейшего понятия просто потому, что им некому было о ней докладывать. И в 15 году в полной информационной пустоте принимается решение в эту войну влазить.

Кто-нибудь может сказать, как можно назвать такого Верховного главнокомандующего без использования мата? Как назвать его генералов и дипломатов?

А платят за их невежество, как обычно - солдаты и офицеры, которых вывозят в гробах из Сирии уже вполне в товарных количествах.

И да, Путин, как обычно, солгал, когда рассказывал про то, что никакой наземной операции не будет. Ни-ни.. Щаз. Такой рост потерь объясняется только одним - именно наземными боевыми действиями. И никак иначе.

С утра идут сообщения о том, что российская авиация бомбит позиции курдских СДС на левом берегу Дейр-эз-Зора. Идет уже третья волна ударов. Связано ли это с некой "операцией возмездия" за генерала или просто решено идти ва-банк, пока неясно. Сирийцы в атаках на СДС участия пока не принимают вообще.

Американцы пока никак не реагируют, но вроде бы их СЕНТКОМ уже выпустил какую-то информацию на этот счет. По идее, в американских штабах сейчас должны хлопать пробки и рекой литься шампанское. Теперь все три участника забега будут соревноваться друг с другом в усиленном режиме, предоставив американцам привычное место арбитра.

Кстати, чем-то ситуация все больше напоминает сентябрь-октябрь 15 года, когда все закончилось демонстративно сбитым российским самолетом. Тут тоже события катятся в этом направлении. Правда, вместо самолета могут накрыть какую-то другую цель, так как на земле наших военных пруд-пруди. Куда не стреляй - не промахнешься.

Курдские СДС выпустили официальный релиз по поводу ударов российской авиации по их позициям. Курды заявили, что будут применять законное право на самооборону.

Технически теперь ничего не мешает американцам поставить СДС системы ПВО для того, чтобы сбить один-два наших самолета. В конце концов, почему туркам можно, а курдам - нет. Вряд ли у курдов будут проблемы с профессиональными экипажами, даже если по-курдски они не будут знать ни слова.

Обстановка, скажем так, существенно осложняется. Проблема даже не в том, что она становится сложной. Она становится все менее прогнозируемой - вот это стоит отметить. С другой стороны, любая авантюра развивается именно таким образом. Вначале все просто и весело, потом веселье начинает убывать. Плясали - веселились, подсчитали - прослезились.

Эль Мюрид, t.me