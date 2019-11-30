Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в поджоге лесов Амазонии 1 30.11.2019, 9:56

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ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Жаир Болсонару сделал странное заявление.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо Ди Каприо спонсирует организации, которые организовывают лесные пожары в Амазонии.

Об этом сообщает Associated Press (перевод — nv.ua).

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — заявил Болсонару.

Он отметил, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые занимаются поджогом лесов.

«Фотографируют, отправляют фото в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой НПО», — заявил президент.

Пожары в тропических лесах Амазонии, которые называют «Легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направленная против защитников окружающей среды риторика и бездействие якобы привели к обезлесению Амазонии.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонии увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.

Лидеры стран Большой семерки договорились предоставить логистическую и финансовую помощь в объеме 22 миллионов долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.