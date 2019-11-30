Тайны гомельских подземелий: куда исчезло золото Паскевичей? 2 30.11.2019, 10:10

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Новые факты о катакомбах под центром белорусского города.

О подземных ходах в парке и под центром Гомеля слышали многие. Но мало кто знает, куда на самом деле ведут тайные лабиринты, пишут «Сильные новости».

Как Паскевич под Сожем на коне катался

Когда говорят о «катакомбах» Гомеля, то прежде всего указывают на парк. А именно — на замурованные арочные ниши на Киевском спуске и в других местах. Однако, в данном случае речь идет всего лишь о ливневой канализации, хоть и очень старой, построенной еще при князе Паскевиче. Но мифов о подземельях гомельского парка существует множество. Например, что секретный ход из дворца вел под Сожем на ту сторону реки. При этом, он был такой широкий, что по нему могла проехать карета. Что в подземелье во время революции была упрятана часть княжеских сокровищ. Что при наступлении немцев летом 1941 года, в подземных ходах под парком могли остаться ценные коллекции Гомельского историко-художественного музея, последствии бесследно исчезнувшие.

Но все это — слухи и легенды, дошедшие до нас в устном пересказе старожилов. А о чем говорят факты? Письменные источники сообщают, что подземный ход в Гомеле действительно был. По крайней мере, в XVII веке. Тогда Гомельский замок осаждали украинские казаки и восставшие белорусские крестьяне. Гарнизон ВКЛ удалось принудить к сдаче только после того, как взорвали подземный ход из замка к реке, по которому обороняющиеся получали воду. Эти сведения из летописи частично подтверждаются и свидетельствами гомельчан. Нет, разумеется, не жителей XVII века.

Но в бытность автора старшим научным сотрудником Гомельского областного краеведческого музея к нам пришел пожилой мужчина. Он рассказал, как в послевоенные годы спускался в подземный ход, ведущий к реке. По его словам, это была галерея шириной в несколько метров, с густо поросшими мхом земляными сводами. Ход шел к реке под склоном правобережной террасы, но потом заканчивался обрушением. Гомельчанин показал нам это место — примерно напротив башни дворца. Именно здесь и находился в XVII веке Гомельский замок.

Но собственно графский парк был разбит в Гомеле во времена более спокойные. С вечно бунтующим Запорожским войском и украинским казачеством к этому времени было покончено. Причем, немалую роль в этом сыграл президент Малороссийской коллегии и владелец Гомеля по совместительству граф Петр Румянцев-Задунайский, в правление которого были ликвидированы последние остатки автономии Украины.

Однако и новым владельцам Гомельского дворца подземный ход тоже мог пригодиться для своевременного бегства. В 1830 году в Польше вспыхнуло национальное восстание, отряды повстанцев действовали и в нашем регионе. А в 1840-х годах начались уже социальные выступления закрепощенного белорусского крестьянства. Так, в 1848 году, пока князь Паскевич готовился к подавлению революции в Венгрии, в его Гомельском имении произошли крестьянские волнения. Николай Герард, будущий генерал-губернатор Финляндии, вспоминал, какой трепет вызвало в их имении в Демьянках появление в соседнем Рогачевском уезде крестьянской «шайки», громившей помещиков.

И многие земельные олигархи Гомельщины могли заранее позаботиться о путях отступления или о тайных убежищах. Несколько лет назад в усадьбе Козел-Поклевских в Красном Береге Жлобинского района при реставрации приподняли железное основание камина. Под ним оказался вход в подземную потайную комнату. Дворец в Красном Береге был построен в 1893 году.

Современные гомельские диггеры также утверждают, что помимо ливневой канализации под гомельским парком есть еще несколько уровней подземных ходов. Находили в них, будто бы, и бронзовые пушки, вмурованные в стену, и кованные двери, ведущие неизвестно куда. Но сегодня эти нижние подземелья вроде бы затоплены водой. Впрочем, подобная информация передается, как правило, из вторых рук и ничем другим не подтверждается.

Бездна и чудовище

А вот гомельчанин Анатолий Афанасьев рассказал нам, как он лично спускался в подземелье под дворцом в мае далекого уже 1963 года. Тогда он занимался в станции юных техников, что работала при Дворце пионеров. Кружки авто- и авиа-моделирования, фотографии и тому подобное располагались в галерее, соединявшей центральную часть дворца с башней. Ожидая своего руководителя Леонида Ривкина, Анатолий с друзьями сидел на лавочке возле центральной клумбы, где ныне расположен фонтан. К ним подошла полная бабушка и спросила, знают ли они о том, что было раньше во Дворце пионеров? И о его бывшей владелице Ирине Паскевич? Оказалось, что старушка некогда работала у княгини прислугой. Она и рассказала юным техникам эту историю.

Княжеские работники каждое утро собирались у пандуса дворца. Управляющий имением въезжал на него на бричке и важно шел в свой кабинет. А затем выходил и распределял работу среди собравшихся. Время от времени он сообщал, когда будет расчет. Деньги хранились также в его кабинете. В феврале 1917 году в Гомеле, после уличных боев, победил восставший народ. Самодержавное правление было свергнуто.

Как рассказывала бабушка, в один из дней после революции, во дворец, как обычно, приехал управляющий. Он торопливо пошел в свой кабинет, в руках у него был тяжелый саквояж. Работники, как всегда, остались ждать начальство на входе. Вдруг ко дворцу подошло человек 5-7 революционеров с винтовками. Они спросили: «Где управляющий?» И сразу же пошли к его кабинету.

Но комната оказалась запертой изнутри. Наконец, прибывшие выбили двери прикладами. Вслед за этим внутри кабинета загремели выстрелы. Стоявшие снаружи работники от испуга попадали на землю. Но оказалось, что управляющего и след простыл. По словам бывшей работницы, в его кабинете, под ковром или картиной, оказалась дверь в тайный ход. По нему управляющий и бежал. С собой он прихватил деньги своей хозяйки, будто бы оставив Ирину Паскевич нищей.

Вниз на веревке спустили Толика, самого маленького из них. Анатолий Николаевич вспоминает, что когда спускался, обратил внимание, что одна стена была выложена из свежего кирпича. Оказавшись на дне, юный исследователь включил фонарик и увидел в свете слабого луча античную вазу и мраморную статую. Затем под руку ему попалась поржавевшая винтовка.Пройдя еще немного, он заметил покрытые зеленым мхом ступеньки, ведущие вниз. Но скоро ноги заскользили по склизкому камню — дальше лестница оказались затоплены водой. Вела она как раз в сторону Сожа.

Это, конечно, легендарное предание. Но автору достоверно известно другое. В сентябре 1917 года Гомельский дворец окружила десятитысячная толпа солдат с пересыльного пункта во главе с радикально настроенными анархистами-коммунистами. Во дворце в это время заседал Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали умеренные социал-демократы-меньшевики и социалисты-революционеры. От них прибывшие солдаты и анархисты и потребовали принять резолюцию против империалистической войны. Не желавшим принимать антивоенное постановление руководителям Совета меньшевику Богданову и прапорщику Севрюку грозили серьезные неприятности. Но они смогли незамеченными выбраться из окруженного дворца и бежать. С помощью потайных ходов?

А в 1963 году Анатолий вместе с друзьям решили непременно сами попасть в подземелья Гомельского дворца. Правое крыло вместе с башней в то время еще не восстановили после военных разрушений. Перебравшись через окружавший башню забор, они под слоем битого кирпича обнаружили люк, ведущий под землю.

Анатолий запасся парашютными стропами и офицерским ремнем (его отец был военным), захватил с собой два фонарика. Поздно вечером ребята подошли к люку. Открыв крышку, бросили вниз камень — услышали звук падения. Значит, дно есть. Им было тогда по 14-15 лет. Привязали две веревки — одну для сигнализации. В любой момент могла появиться милиция, поэтому работали второпях. Вниз на веревке спустили Толика, самого маленького из них. Анатолий Николаевич вспоминает, что когда спускался, обратил внимание, что одна стена была выложена свежим кирпичом. Оказавшись на дне, мальчик включил фонарик и увидел в свете слабого луча античную вазу и мраморную статую. Затем под руку ему попалась поржавевшая винтовка.Пройдя еще немного, он заметил покрытые зеленым мхом ступеньки, ведущие вниз. Но скоро ноги заскользили по склизкому камню — дальше лестница оказались затоплена водой. Вела она, как раз, в сторону Сожа.

А через некоторое время Толик увидел сплошную черноту. В почти полной темноте это показалось подростку разверзнувшейся пустотой. И он, бросившись к люку, стал лихорадочно дергать за веревку. Друзья мгновенно вытащили его на поверхность. Лицо юного исследователя подземелий было белым, как мел.

— Что там? Чудовище? — спросили встревоженные друзья.

— Бездна, — ответил Анатолий.Только потом он предположил, что эта чернота была, скорее всего, недавно выкопанной землей.

На лето Анатолий уехал в деревню. А когда вернулся, то узнал — друзья без него еще раз попробовали забраться в люк, но были пойманы милицией. Опорный пункт стражей правопорядка находился рядом с центральным входом в парк — у памятника Ленину, что остался одиноко сидеть на лавочке, после того как убрали развенчанного Сталина. Искателей сокровищ и приключений наказала школа и родители. А вход в подземелье просто замуровали.

Анатолий Николаевич показал нам место этого люка — он находился с южной стороны башни. Сегодня здесь все заложено плиткой. Скорее всего, он попал в подземные помещения под дворцом. Мало кто знает, но под четырехъярусной дворцовой башней имеется еще два подземных этажа, куда раньше вела винтовая лестница.

Старушка из бывшей прислуги показала любознательному подростку и бывший кабинет управляющего, где, по ее словам, был тайный ход. Он располагался слева по диагонали от главного входа во дворец, в выходящей на реку стороне здания.

Но сегодня тут все перестроено. Несколько лет назад Анатолий Николаевич пришел в музей и рассказал эту историю. Однако, по его словам, там ей особо не заинтересовались. Всякие сообщения о подземных ходах научные сотрудники считают лишенными оснований и относят к городскому фольклору и «обывательским разговорчикам».

Однако, воспоминаний очевидцев о парковых подземельях слишком много. Гомельчанин Юрий также рассказывал автору, как в 1978 году он с друзьями сумел проникнуть в подвал той же башни. И даже предоставил автору сделанные там фотографии. Школьники пробрались туда по подземной галерее, ведущей из расположенной на склоне Лебяжьего пруда вентиляционной шахты. Их встретила кованная железная дверь, но технически грамотные ребята смогли ее преодолеть. Подземный ход шел и в обратном направлении — в сторону озера. Но в то время на этом участке он уже был замурован.

Историк, кандидат искусствоведения Евгений Маликов говорит:

— Анализируя старые планы, в середине 90-х годов я вычислил — под пандусом дворца существует отдельное помещение. В 1997 году при реставрации дворца оно и было обнаружено. Я заметил арку и подземный ход высотой около 70 сантиметров, уходящий под дворец в направлении Сожа.

Вход был воронкообразный. Музейный археолог Александр Штеменко сообщил мне, что во время проходившей здесь реставрации было выявлено еще шесть-семь таких скрытых ходов. По его мнению, они сбыли нужны для сквозной продувки подвальных помещений дворца.

Не исключено, что вентиляционные галереи и иные инженерные подземные коммуникации под дворцом и парком могли иметь и двойное употребление. И управляющие имением с княжеским золотом, и убегавшие от солдат председатели меньшевистского Совета депутатов могли использовать их для своей «ретирады».

Как революционеры «крышевали» княгиню

Еще старушка из парка показала Анатолию могилу княжны Паскевич-Эриванской. По словам гомельчанина, в то время справа от собора, за живой оградой из сирени еще располагалось небольшое кладбище. Здесь и была могила княгини Ирины — во втором ряду второе захоронение. На ней, как и на остальных, был кованный крест и такая же ограда. Никакой таблички не было, но могила была ухоженной, посыпанной желтым песочком. За ней ухаживала та самая бабушка. Жила она, по словам старожила, где-то недалеко от парка.

Еще бывшая работница Паскевичей рассказала, что после революции княгиня была арестована. Но пробыла под стражей очень недолго. Гомельчане помнили благотворительность Ирины Ивановны и вроде бы ходатайствовали об ее освобождении. После этого та самая старушка ухаживала за престарелой княгиней до самой ее смерти в 1925 году.

Документами факт ареста Ирины Паскевич не подтверждается. Автору доводилось только видеть ее фамилию в списке лиц, бежавших из Гомеля вместе с немцами в 1919 году. Но хорошо известно, что бывшая княгиня в дальнейшем постоянно жила в Гомеле. По легенде, лояльность к ней Советской власти объясняется тем, что еще при царе княгиня укрыла у себя революционера, убегавшего от полиции. Доподлинно известно только, что воспитанник княгини Яков Брук был членом Гомельской организации партии эсеров. Впоследствии он стал популярным у гомельчан врачом-офтальмологом. Но вот заступником Ирины Ивановны Брук вряд ли мог быть. Согласно архивным документам, бывший эсер и сам в 1920-е годы находился под надзором ГПУ.

Захоронение княгини Ирины Паскевич у собора до последнего времени считалось официально признанной версией, хотя периодически всплывают и другие варианты. Например, о том, что престарелую княгиню похоронили на Крестьянском кладбище (ныне «Студенческий сквер») или в Новобелице.

А в 1963 году Анатолий Николаевич с друзьями также ночью посетили в парке и княжескую усыпальницу. Толика снова спустили туда по веревке, и снова глаза подростка увидели в темноте картину не для слабонервных. Во мраке виднелось тело мертвой женщины в белом платье. Кожа мумии было коричневатого цвета. А отделенная голова лежала рядом, зияя черным провалом рта. Подросток в ужасе выбрался обратно.

Автору доводилось читать акты комиссии о вскрытии захоронений в 1970-х годах, когда часовню-усыпальницу реставрировали. В них говорится о нарушении и разграблении могил, частично совершенных, видимо, еще до революции, и после нее. В 20-е годы бандитизм в Гомеле свирепствовал. По воспоминаниям старожилов, немцы во время войны также устроили в усыпальнице стрелковый тир.

— В 1993 году я обследовал Кагальный Ров. В стене дома Пикуса, уходящей в толщу земли, была заложенная арка. Как молодой краевед, полный энтузиазма, я решил — за ней подземный ход. Однако мои раскопки выявили только битую керамику, гвозди и другой городской мусор. Вероятно, эту часть домовладения Пикусов из-за подтоплений или по другой причине просто засыпали.

Настоящие охотники за подземными ходами

Подземные ходы и сокровища княжеского дворца не единственные в нашем городе. Как сообщил нам старожил Владимир Михайлов, в 30-е годы прошлого века ходили слухи, что при работах возле Гомельского аэроклуба (бывшее здание Троицкой церкви), на углу Советской и Крестьянской, также обнаружили подземелье, а в нем старинное оружие и прочее.

Автор в конце 90-х работал научным сотрудником краеведческого музея. И также лично спускался в оказавшиеся под землей некие кирпичные сводчатые сооружения недалеко от центрального входа в парк. Говорят также и о подземельях у бывшей Преображенской церкви в районе нынешнего проспекта Ленина, и о катакомбах одного из самых необычных мест Гомеля — Кагального рва. Евгений Маликов рассказал нам об этом следующее:

— В 1993 году я обследовал Кагальный Ров. В стене дома Пикуса, уходящей в толщу земли, была заложенная арка. Как молодой краевед, полный энтузиазма, я решил: за ней подземный ход. Однако мои раскопки выявили только битую керамику, гвозди и другой городской мусор. Вероятно, эту часть домовладения Пикусов из-за подтоплений или по другой причине просто засыпали.

Но подземные сооружения под Кагальным Рвом все же есть. Это — кирпичный канал под Пролетарской, соединивший еще при Паскевичах ручей Гомеюк с Лебяжьим прудом. И бетонный коллектор советского времени, отводящий грунтовые воды в Сож, помимо этого озера. Также Евгений Маликов сообщает, что старинное кладбище на Замковой или проспекте Ленина известно с первой половины XVIII века. И существовавшие здесь могильные склепы вполне могли дать почву слухам о подземельях. Что до сооружений у входа в парк, то историк говорит следующее:

— В конце 80-х годов при раскопках на месте бывшего кинотеатра Исаченко (ныне молодёжного центра творчества «Юность») гомельские археологи обнаружили выложенные кирпичом подземные проходы. Судя по всему, это были отопительные коммуникации, связанные с находившейся здесь оранжерей.

Но под центральными улицами Гомеля действительно есть настоящие подземные ходы, и мы убедились в этом сами. Однако об этом — в следующий раз...