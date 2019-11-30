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Правда о «выборах»
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Президент Индонезии предложил заменить чиновников нейросетью

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  • 30.11.2019, 10:23
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Президент Индонезии предложил заменить чиновников нейросетью
ДЖОКО ВИДОДО

Инициативу должен одобрить парламент.

Президент Индонезии Джоко Видодо издал указ в 2020 году заменить два ранга госслужащих искусственным интеллектом, чтобы сократить бюрократию и привлечь больше инвестиций. Об этом сообщает AlJazeera.

"Сейчас у нас в государственных органах есть четыре уровня чиновников. Третий и четвертый уровни отменят, вместо них станет работать искусственный интеллект, который позволит сделать нашу бюрократию быстрее", - заявил Видодо.

Президент не уточнил, как именно будут использовать нейросеть на госслужбе.

В октябре у Джоко Видодо начался второй срок президентства. Он заявил, что Индонезия должна перейти на высокий уровень производства электромобилей и использовать собственное сырье для производства, а не только для экспорта.

Такая трансформация потребует иностранных инвестиций, и президент сказал, что он улучшит деловой климат, сократив бюрократию.

Замену чиновников нейросетью должен одобрить парламент.

28 ноября сообщалось, что лучший игрок в Go понял, что люди не могут соперничать с искусственным интеллектом. Он назвал нейросети непобедимыми.


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