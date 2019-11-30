Эксперимент: сколько можно сэкономить, если купить весь гардероб в черную пятницу 3 30.11.2019, 10:30

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Иллюстрационное фото

Белоруска прошлась по магазинам.

Корреспондент kp.by Ольга Шуманская прошлась по магазинам и посчитала, действительно ли выгодней ходить на шопинг в день распродаж

О своем эксперименте на рассказала на страницах издания:

- Меня в первую очередь интересовала одежда: пуховик, платье, свитер, зимние ботинки и джинсы. Закупиться ими я решила в черную пятницу. Чтобы понять, насколько это будет выгодно, я сходила в торговый центр за несколько дней до нее, насмотрела обновки и записала цены.

С утра в торговом центре не особенно многолюдно: никаких толп, очередей и хватающих товар без примерки покупателей. Оно и понятно: самые большие скидки - до 90% - здесь объявили в основном ювелирные магазины, да и то такая скидка только на некоторые товары. В основном же магазины снизили цены не очень круто - на 20 - 30%. А в тех магазинах, витрины которых пестрят 50%-ными скидками, чаще всего речь идет о скидке далеко не на весь ассортимент. Не совсем те распродажи, ради которых люди готовы уходить с работы. Сами же продавцы говорят, что ждут наплыва посетителей к вечеру.

Пока в магазинах свободно, ищу свои будущее обновки. В Н&M беру шапку. С 20%-ной скидкой она обходится в 13 рублей. А вот ботинки, которые мне понравились в этом магазине, уже раскупили. Другие, стоившие 80 рублей, теперь можно купить за 64 рубля. Еще одни приглянувшиеся мне ботинки из магазина Keddo за 135 рублей не подешевели совсем, так что беру те, что за 64 рубля.

Ботинки на фото слева я купила за 64 рубля вместо 80, а вот те, что на фото справа уже раскупили

Фото: ОЛЬГА ШУМАНСКАЯ

В Gloria Jeans подешевел свитер: пару дней назад он стоил 49 рублей, а теперь - 29. А в Koton на 30% дешевле стали джинсы - покупаю их за 27 рублей.

Кстати, какая-то часть из того, что я выбрала, уже продавалась со скидкой - ведь распродажи некоторые магазины объявляют за несколько дней до черной пятницы. Поэтому было интересно, станет ли в пятницу скидка еще больше.

Но короткий пуховик из Gloria Jeans, который уже до черной пятницы продавался по сниженной с 117 до 59 рублей ценой, не подешевел. А вот в другом магазине скидка увеличилась, например, приглянувшееся мне платье я купила за 13 рублей, еще пару дней назад его продавали за 20, а изначально и вовсе за 54. Скидка чудесная, только дело тут не только в черной пятнице, а в том, что магазин ликвидируют - и из-за этого он распродает товар, а в честь черной пятницы здесь сделали скидку на весь ассортимент еще 30%.

Пуховик я купила за 59 рублей, перед черной пятницей он уже был на скидке и к черной пятнице не подешевел. А свитер стал дешевле на 20 рублей

Фото: ОЛЬГА ШУМАНСКАЯ

В итоге общая экономия на всех моих покупках составила 58 рублей, а всего я потратила 208. Наверное, лучше, чем ничего, но все же это никак не сравнится с западными распродажами, где платья и джинсы продают за доллар, а зимнюю обувь и верхнюю одежду - со скидками в 90%.