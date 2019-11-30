Приключения в Мозамбике обернулись разгромом «Вагнера» 30.11.2019, 10:37

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О чем теперь «петь» кремлевским троллям?

Роман Попков

"ЧВК Вагнера" несет потери и отступает в Мозамбике – об этом сообщают западные и местные СМИ.

Напомню, "вагнеровцы" подрядились навести порядок в богатой углеводородами провинции, подзачистить ее от повстанцев-исламистов (чтобы российским олигархам было комфортнее потом там работать). Причем еще жестко демпинговали – пригожинцы буквально выдавили своим дешевым мясом с мозамбикского рынка настоящие ЧВК, состоящие из ЮАРовских и родезийских профи.

Подлинные "белые наемники" стоят дороже, чем "вагнеровцы", и власти Мозамбика решили сэкономить на свою голову. У кремлевских троллей по этому поводу радости были полные штаны – как же, выдающаяся геополитическая победа.

Интересно, что провластные медиа в канун мозамбикской кампании прямо вот киплинговские песни пели. "Не надо пугаться трудностей, тем более западного общественного мнения. Мы все это уже пережили на примере ЦАР. В конце концов, в России всегда находились амбициозные мужчины, мечтавшие посмотреть на слонов и жирафов вблизи, а не в зоопарке. Это очень правильное желание. Не растить же внутри себя менеджера среднего звена прямо со школьной скамьи. Можно и о приключениях подумать".

Это цитата из интернет-издания "Взгляд". Приключения получились такие, что африканские душманы скоро будут пирамиды из этих пустых голов складывать.

Роман Попков, t.me