«Я и так бедный, мивину ем»: как мошенник нарвался на белоруса 2 30.11.2019, 11:08

5,646

Поучительная история.

Сразу уточним, что вынесенная в заголовок фраза принадлежит не жертве мошенника, а самому злодею. Сказал он ее после того, как по душам поговорил с белорусом, у которого хотел увести данные банковской карты. Все началось с того, что читатель Onliner Василий разместил объявление о продаже iPhone. Вскоре к нему в мессенджер постучалась «Олександра». Завязалась переписка…

Олександра хочет телефон

«Девушка» задала вполне невинные и обычные для покупателя вопросы. Какой комплект? В каком телефон состоянии? Хорошо ли работает? В общем, ничего необычного. Смартфон вроде как в подарок для племянника, поэтому состояние девайса не так уж и важно, лишь бы iPhone.

Фото: onliner.by

Но потом обнаружились нюансы. Оказалось, что хоть «Олександра» и коренная минчанка в тридцатом поколении, но в настоящее время работает в Польше. Но ничего страшного — через пару недель она готова приехать за телефоном, а пока переведет на карту Алексея все деньги за устройство.

Фото: onliner.by

— Идея мошенничества в том, что они скидывают ссылку на фишинговую страницу, замаскированную под официальную страницу банка. Домен взяли смешной — e-ripp.by. Там мне нужно было ввести логин и пароль от интернет-банкинга. Если бы я это сделал, они бы получили полный доступ к моим финансам, — делится Алексей.

Олександра превращается в голодного мальчика

Парень на уловку не повелся и сам вывел Олександру на чистую воду. Мошенник еще какое-то время пытался держаться в роли, но в конце концов сдался, мол, ничего страшного, еще один домен создам. А потом и вовсе начал жаловаться на жизнь.

Фото: onliner.by

«Мы без хлеба сидим, никто не ведется, а ты меня хочешь оставить без того, чего нет. Я и так бедный, мивину ем. Зачем ты так? Последние деньги потерял… Если ты человек, то сможешь меня понять. Не повелся — красава, но что поделать, если жизнь такая?… Все последние деньги на сайты ушли. Я их удалил, теперь надо новые покупать, а я даже не знаю за что», — не выдержал жулик.

Фото: onliner.by

Урок от Олександры

Эта история про мошенников, как и все другие, в первую очередь способна стать уроком для тех, кто еще не сталкивался с подобным видом «развода». Правила здесь как всегда просты, но чрезвычайно эффективны:

Когда вам пытаются заплатить за что-то неким банковским переводом, это уже повод насторожиться.

Никогда не передавайте третьим лицам данные о своем банковском счете. Ни логин, ни пароль. Даже если очень хочется.

Если только не обладаете кучей свободного времени, не пытайтесь учить и воспитывать мошенников — это бесполезно, хоть иногда и весело.