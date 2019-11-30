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Мадуро объявил о мобилизации армии

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  • 30.11.2019, 11:34
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Мадуро объявил о мобилизации армии
ФОТО: SEMANA.COM

Чего испугался узурпатор?

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. По его словам, «власти США и Колумбии готовят провокацию», сообщает korrespondent.net со ссылкой на местные СМИ.

«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность», – заявил венесуэльский узурпатор.

По словам Мадуро, «провокации нацелены на отвлечение внимание от проходящих в стране протестов с помощью военного конфликта на границе».

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо был избран законным президентом Венесуэлы. Его признали руководителем страны США, большинство стран Евросоюза и другие страны.


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