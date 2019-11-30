«Не вижу семью и не досыпаю»: крик души предпринимательницы 9 30.11.2019, 11:48

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Что происходит в стране?

Чиновники пытаются подзаработать на предпринимателях. Об этом пишет читательница телеграмм-канала «Баста» из Минска Алеся Полерина:

- Я работаю в сфере продаж. Ситуация такова, что обязана работать не столько сколько хочу, а столько, сколько хотят третьи лица - например арендодатели. В моем случае это торговый центр, которым владеет приближенный к Лукашенко чиновник.

Я арендую небольшой угол в государственном торговом центре. Регламент этого центра требует от меня вещи, противоречащие законодательству.

О восьмичасовой смене с двумя выходными приходится только мечтать. От меня требуют, чтобы моя точка была открыта 10 часов в сутки с одним выходным в неделю. Опоздал - штраф, закрылся раньше (ТЦ пустой стоит, пять покупателей в день) - штраф.

При этом, мне приходится еще заниматься домом и ребенком. ИП вообще открыла для подработки, чтобы ноги не протянуть. Выходит, я либо обязана нанимать для работы человека и работать себе в убыток, либо убивать себя, потому что такого режима работы не выдержит ни один человек, ни физически, ни психологически. Я не вижу семью, и не досыпаю.

Власти на это закрывают глаза. Им легче сделать все, чтобы такие ИП как я сворачивали свой маленький бизнес, чем пойти на встречу. А ведь еще нужно бегать по налоговым, санстанциям и т.д.

Я уже не говорю о постоянном росте платы за аренду и штрафах за любую мелочь. Обращаются как с врагами народа. Неужели так плохо все у страны, что только на штрафах и выезжают?