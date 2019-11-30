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Правда о «выборах»
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Еще один город на Сицилии начал продавать дома за один евро

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  • 30.11.2019, 11:56
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Еще один город на Сицилии начал продавать дома за один евро

На сегодняшний день в немпроживают около четырех тысяч человек.

В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет The Sun (перевод — korrespondent.net).

На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.

Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.

Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.

Ранее сообщалось, что власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро.


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