СМИ: Задержаны родители убитого в Екатеринбурге маленького белоруса

СМИ: Задержаны родители убитого в Екатеринбурге маленького белоруса2
- 30.11.2019, 12:14
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Отца мальчика обнаружили в Республике Башкортостан.
Родители убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее российские СМИ писали, что ребенок из Беларуси, отмечает tut.by.
Отца мальчика обнаружили в Республике Башкортостан, рассказал источник агентства. О матери ничего не говорится.
Ранее сообщалось, мама ребенка — белоруска, папа — россиянин. О гибели мальчика стало известно 26 ноября. Информация об этом поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области. После сигнала следователи выехали на место в городском лесопарке и обнаружили изувеченное тело.
Известно, что семья переехала в Екатеринбург в октябре. Как рассказал источник Znak.com, мать мальчика сообщила, что ребенок умер после того, как насилие к нему применил отец. Женщина помогла мужу спрятать тело сына недалеко от дома. По одной из версий, школьник был убит на религиозной почве.
По информации российских СМИ, после трагедии женщина вернулась в Беларусь, и следствие собиралось добиваться ее экстрадиции. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах в Беларуси tut.by не удалось.
В пятницу tut.by обратился в отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге. Там сообщили, что направили запрос в следственны органы, но ответ пока не получили.