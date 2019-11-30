Стало известно, когда оцифруют всю территорию Украины 30.11.2019, 12:19

Алексей Гончарук

Дату назвал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Вся территория Украины будет оцифрована в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Facebook, сообщает gordonua.com.

Соответствующий международный тендер на проведение аэрофотосъемки уже объявлен. По словам Гончарука, это будут качественные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификация зданий, линий электросетей, растений и многое другое.

"Вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы – кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории", – написал премьер.

Гончарук отметил, что 3D-модели будут использоваться и во время проектирования дорог, что позволит сэкономить деньги и время на строительство и улучшить их качество.

По его словам, благодаря аэрофотосъемке можно будет более эффективно поливать земли и улучшить урожайность. Она также понадобится для оперативного реагирования на потопы, землетрясения и другие сложные погодные условия.

"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект – инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого у государства должна быть информация об определенном участке территории", – рассказал Гончарук.

По словам премьера, Госгеокадастр активно собирает данные, и за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев.

На данный момент есть данные о 20,9 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га.

Гончарук отметил, что на этой неделе было проведено 755 проверок государственного контроля, в результате чего было обнаружено 301 нарушение земельного законодательства.

Гончарук анонсировал проведение аэрофотосъемки 11 ноября. Тогда он отметил, что в проект госбюджета на 2020 год заложены средства для этих целей. Облет Волынской и Львовской областей уже завершен, а другие территории оставили до весны.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина",

"Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Согласно данным проведенного в начале ноября опроса Центра Разумкова, 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на продажу земли, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 55% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии в начале октября, выступили против открытия рынка земли.