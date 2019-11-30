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Правда о «выборах»
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Бизнесмен — Лукашенко: Мы считаем, что тебе лучше уйти сейчас

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  • 30.11.2019, 12:31
  • 2,583
Бизнесмен — Лукашенко: Мы считаем, что тебе лучше уйти сейчас
Архивное фото tut.by

Белорусы не находят среди своих коллег и знакомых никого, кто бы поддерживал диктатора.

Активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко запустила флешмоб #лукашенкоуходи, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

Все, кто желает перемен в Беларуси, могут отправить соответствующее видеообращение, которое будет опубликовано в соцсетях.

«Меня зовут Игорь, я гражданин Беларуси и хочу обратиться к Лукашенко. Я предприниматель, занимаюсь производством — как ты и любишь. Среди моих коллег и знакомых нет никого, кто тебя поддерживал. Мы считаем, что тебе лучше уйти, пока для этого есть мирный путь. Так будет лучше для всех», — заявил один из участников акции.


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