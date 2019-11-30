Установлена личность нападавшего на мосту в Лондоне 30.11.2019, 12:37

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Фото: ЕРа

Он раньше отбывал наказание за терроризм.

Скотланд-Ярд установил личность мужчины, совершившего теракт на Лондонском мосту 29 ноября. Об этом говорится в заявлении на сайте полиции британской столицы (перевод — gordonua.com).

"В данный момент мы можем подтвердить личность нападавшего – это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Сейчас полицейские проводят обыски по адресу в Стаффордшире", – отметили в полиции.

В 2012 году Хан был осужден за терроризм. Он отбывал наказание в тюрьме, вышел на свободу досрочно в 2018 году.

"К сожалению, два человека – мужчина и женщина – были убиты во время нападения. Три других – мужчина и две женщины – также получили ранения и остаются в больнице", – добавили в Скотланд-Ярде.

Днем 29 ноября мужчина с ножом напал на прохожих. Правоохранителям пришлось выстрелить в него перед задержанием. Он скончался на месте происшествия. На теле нападавшего был закреплен муляж взрывчатки.

По данным Sky News, злоумышленник имел связи с исламистскими террористическими группировками (предположительно, с "Исламским государством" или "Аль-Каидой").

Правоохранители отметили "необычайную смелость" прохожих, которые боролись с преступником и пытались отобрать у него оружие.

Газета The Telegraph опубликовала в YouTube видео, на котором видно, как прохожие пытались обезвредить нападавшего.