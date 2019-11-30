Как воспитатель в Гродно избавила детский сад от поборов 3 30.11.2019, 13:07

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Фото: tut.by

История смелой женщины началось с пятиминутки, на которой заведующая приказала собрать деньги.

Жительница Гродно Елена Ярмолович, работавшая воспитателем в детском саду, рассказала «Салідарнасці», как выступила против поборов и к чему это привело.

— Все началось с пятиминутки, на которой заведующая педагогам приказала собрать деньги с родителей воспитанников (по базовой величине).

По словам Елены, заведующая сказала, что деньги должны собрать любым способом: «Хоть на коленях стойте, хоть угрожайте, но деньги вы должны собрать!»

За собранные взносы педагогов пообещали поощрить премией. Ее размер зависит от суммы, которую заплатили родители.

— Одна из воспитателей сказала, что она никогда точно не получит премию, так как у нее в группе многие воспитанники — это дети коллег. Заведующая пообещала лично проконтролировать, как ее сотрудники сдадут деньги.

Елена возмутилась, поскольку знала, что взносы в попечительский совет — это дело добровольное, а не принудительное:

— Тем более, что в нашем саду нужно сдать не только две базовые на учебный год, но и деньги на нужды группы. Средства на ремонт в группе собираются отдельно.

По мнению собеседницы, помогать детскому саду нужно, но все должно быть в пределах разумного.

В соцсети Елена написала комментарий о ситуации в детском саду. Об этом узнала администрация учреждения. От Елены потребовали удалить комментарий. Под давлением она выполнила указание руководства.

Воспитатель говорит, что после этого ей неоднократно угрожали создать такие условия работы, после которых она сама напишет заявление по собственному желанию. Елена вспоминает, как от нее требовали уволиться на совещаниях, на которых присутствовал весь педагогический состав.

— Моя фамилия звучала на каждой пятиминутке — с плохой стороны, — говорит Елена.

Воспитатель увольняться не собиралась и обратилась в Администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации. В письме Елена упомянула и о других проблемах, которые ее волновали: о распределении премий, о составлении коллективного договора. В обращении воспитатель просила не афишировать ее имя во время проверки. По словам Елены, эту просьбу не выполнили.

По итогам проверки, проведенной главным управлением образования Гродненского облисполкома, выяснилось, что в положении о премировании отсутствует критерий по установлению премий за сбор денег с родителей воспитанников.

Во время проверки провели анонимное анкетирование 12 педагогов из 28 (остальные были в отпуске или работали в другую смену). Все они отрицали факты принуждения к сбору денег с родителей воспитанников. Педагоги также подтвердили, что в целом удовлетворены работой заведующей.

— От коллег я узнала, что заместитель заведующей детского сада диктовала воспитателям ответы на вопросы. Кроме того, не все работники приняли участие в анкетировании, — говорит Елена.

Об этом воспитатель написала в Минобразования. И в детский сад нагрянула очередная проверка. На этот раз в анкетировании приняли участие 24 человека. Елена говорит, что в зал с другими воспитателями ее не позвали, анкету ей принесли в группу.

Результаты анкетирования: 95, 8% (23 сотрудника) отрицают наличие указаний о том, как себя вести во время проверки со стороны заведующей и ее заместителя. Только один человек (4,2%) отметил наличие таких указаний.

— Думаю, вы догадались, что этот человек — я, — говорит Елена. —Непонятно, почему в первый раз опрашивали 12 человек, а во второй количество участников выросло в два раза. Разве не логично было бы опрашивать тех, кто отрицал принуждение к сбору денег с родителей во время первого опроса? — недоумевает Елена.

По результатам проверки Минобразования прислало ей ответ. Согласно документу во время первого анкетирования не присутствовали заведующая детским садом и заместитель заведующей. Также уточняется, что участники анкетирования были расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга и при заполнении анкеты имели возможность высказать свое независимое мнение без чьих-либо указаний.

Заведующая детского сада отрицает, что знала о проверке заранее, и утверждает, что не давала сотрудникам указаний, как себя вести в это время.

— Выходит, слова заведующей — истина в последней инстанции, а мои —ложь и сплетни? — возмущается педагог.

В письме Минобразования на имя Елены говорится, что деятельность детского сада взяли на особый контроль в части неукоснительного исполнения требований приказа о деятельности попечительских советов и родительских комитетов.

После проверки Елена лишилась работы — она работала на замене декретного. Родители собирали подписи в ее поддержку, но это не помогло. Руководство детского сада пояснило, что Елена работала на замене декретного отпуска, поэтому все по закону.

Ее дочка продолжает посещать этот детский сад. По словам собеседницы, деньги с родителей собирать перестали. Об этом она узнала от бывших коллег.

— Неужели лучше было молчать, терпеть, выполнять указания руководства и требовать деньги с родителей? — задается вопросом педагог.