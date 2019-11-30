Полковник Кривонос: СНБО превратили в посмешище с клоунами 9 30.11.2019, 13:15

Сергей Кривонос

Фото: Kryvonos Serhii / Facebook

Известный украинский командир прокомментировал свою отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента 29 ноября, сообщает gordonua.com.

"Вывести из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Сергея Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии. Освободить его от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", – говорится в тексте указа.

На своей странице в Facebook Кривонос прокомментировал новость о своем увольнении.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны [Алексей Данилов], которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписание указа. Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в дороге. Ясно одно: что нет желания определенных должностных лиц реализовать программу по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш. И вообще – превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", – написал Кривонос.

Он добавил, что будет продолжать работать на благо Украины.

7 ноября Кривонос в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала" рассказал о программе "Пять шагов". Об этом писало издание LB.ua.

"Согласно указу президента №200, организована межведомственная группа по реализации программы "Пять шагов", которая в срок от трех до пяти лет сделает силой украинский народ. К сожалению, военно-технический потенциал Вооруженных сил Украины сейчас недостаточен для войны с РФ. Но вооруженные силы РФ никогда не смогут воевать с подготовленным украинским народом. Тероборона – второй шаг в программе "Пять шагов". Остальные компоненты программы – организация движения сопротивления, военно-патриотическое воспитание, молодежи, информационное сопротивление и довоенная подготовка населения", – отметил замсекретаря СНБО.

По его словам, когда каждый компонент будет реализован, у Украины будет "подготовленный, сильный украинский народ".

"Враг будет понимать, что заход на нашу территорию будет стоить одну гривну, а выход – сто. Поэтому территориальная оборона – наиболее эффективный путь поддержания стабильности на территории нашей страны. Концепция проекта закона о территориальной обороне Украины была проработана и прошла согласование на межведомственных группах, этот документ сейчас дописывается и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение комитета Верховной Рады по обороне, безопасности и разведке, и в дальнейшем будет вынесен на рассмотрение парламента", – подчеркнул он.

Кривонос сказал, что задание территориальной обороны – в максимально короткие сроки создать надежный полицейский контрразведывательный режим на территории Украины.

12 марта экс-президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.