Помните о том, кто виноват

Помните о том, кто виноват2
- Андрусь Войнич
- 30.11.2019, 13:19
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Зашел ко мне домой сосед один.
Никогда особо близко не общался с ним. Простой работяга, живет этажом ниже. Всегда побухивает тихонько, работает где-то на заводе. Раньше при встрече любил загрузить меня своими "экспертными" рассуждениями, которые как правило заканчивались тем, что живем мы в общем-то неплохо, войны нет, только вот интеграция со скрипом как-то идет. При этом ни разу не было случая, чтобы в конце этого он не попросил мелочи или сигарету.
Так было и в этот раз. Он целенаправленно зашел взять в долг, потому что зарплаты не хватает. Параллельно завел старую шарманку о том, в каком раю мы живем. Я, конечно, ему отказал с четким объяснением: коль живешь в раю - проси у Бога. Сосед почесал затылок, подумал, но спорить не стал. Впервые.
Каждый раз, когда вам нужно дотянуть до зарплаты, вспоминайте Лукашенко. Только он виноват в том, что нам не хватает денег на достойную жизнь.
Каждый раз, когда не можете попасть к врачу - вспоминайте Лукашенко, ведь из-за его идиотских декретов лучшие специалисты сбежали из Беларуси.
Каждый раз, когда с вас трясут деньги в школе - вспоминайте Лукашенко, ведь это он довел бесплатное образование до уровня средневековых приходских школ, существующих на пожертвования прихожан.
Каждый раз, когда о вас вытирают ноги чиновники - вспоминайте Лукашенко. Он их назначает и покрывает.
Всегда, когда вы сталкиваетесь с проблемами, несправедливостью и ложью в Беларуси - думайте о том, кто виноват.
И о том, что исправить ситуацию можем только все мы.
Андрусь Войнич, специально для Charter97.org