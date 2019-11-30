Видеофакт: Могилевчане один за другим попадают в ледовую ловушку у подъезда 30.11.2019, 13:30

Иллюстрационное фото

Температурные «качели» спровоцировали гололед по всей стране.

Ледовые ловушки поджидают пешеходов на тротуарах, ступеньках и в, казалось бы, самых безобидных местах. В сообществе «МОГИЛЁВ real» во «ВКонтакте» появилось видео, прекрасно характеризующее ситуацию с погодой в стране. Один за другим люди выходят из подъезда и, не успев сообразить, что происходит, падают на обледенелые ступеньки, сообщает onliner.by.

Видео сопровождается комментарием (орфография и пунктуация сохранены): «Пушкинский проспект 79А 2 подъезд ! 29.11.19 .6:30 утра (и это только за 5 минут )первый был сын,потом я....потом незнакомка ))) и сколько нас там повалялась неизвестно ! было бы смешно, если не было бы так больно!»

По данным Минздрава, с 28 по 29 ноября от гололеда в стране пострадали более 400 человек, из них больше 100 госпитализированы. В эти выходные будет по-прежнему скользко, так что берегите себя.