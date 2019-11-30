Что делать с ермошинскими лжецами? Николай Уласевич, ucpb.org

30.11.2019, 13:57

Пусть фальсификаторы не надеются, что о их делах забудут.

Ну вот скажите, что с этими лжецами и подлецами делать?

Я, конечно, как Лукашенко, не могу им ни «поотворачивать» головы, ни «пооткручивать» руки. А жаль!

Только что в своем почтовом ящике нашел еще один ответ из окружной комиссии на свои две жалобы, ранее поданные в Островецкий РОВД и районную прокуратуру.

Просто нет тех слов, чтобы передать возмущение, которое охватило меня после прочтения этого ответа.

Оказывается, это я виноват во всем, потому как я, видите ли, хулиган. А именно. Я самовольно на избирательном участке проводил видеосъемку без разрешения председателя комиссии, выкрикивал необоснованные обвинения в адрес членов комиссии, за что мне и было предложено покинуть участок, но я не согласился и продолжал кричать, в результате чего было принято решение удалить меня с участка.

Все это, конечно, коллективный бред сивой кобылы, вернее, окружной комиссии, потому как нет и не может быть ни одного доказательства этим словам и этим утверждениям.

То есть покажите, будьте добры, те фотоснимки или видео, которые я снимал и, наверное, где-то должен был разместить. Их нет! Какие и в адрес кого конкретно из комиссии я выкрикивал обвинения, и где то решение, и кто его и когда принял о моем удалении с участка? Нет всего этого и не было! Это откровенная и подлая ложь!!!

А теперь кратко о том, как все было на самом деле.

17 ноября в 19.45 я как доверенное лицо зашел на участок для наблюдения за подсчетом голосов, поздоровался, так как я не приходил на участок в этот день и не голосовал, и сел на место, отведенное наблюдателям. Спустя несколько минут ко мне подошла председатель участковой комиссии Надежда Субоч с раскрытой брошюрой методических рекомендаций ЦИК и молча предложила прочитать указав пальцем отмеченное место. Я прочитал и спросил председателя комиссии, что она этим хочет сказать.

Она ответила, что я могу находиться на участке только до 20.00, а потом должен оставить его. Я возразил и сказал, что как доверенное лицо могу присутствовать на подсчете голосов, при этом попросил Избирательный кодекс и зачитал для всей комиссии ч.4 ст. 13, где это мое право полностью подтверждалось.

При этом я также пояснил, что в данном случае нужно руководствоваться прежде всего ИК, а не подзаконным актом, коим являются методические рекомендации, которые его разъясняют и в данном случае разъясняют неправильно или неполно. Председателя комиссии эти мои доводы не убедили, так как ровно в 20.00 он предложил мне покинуть участок, на что я заявил, что оставлю участок, если мне будет выдано на руки решение комиссии об удалении меня с участка для последовательного обжалования.

Но на это мое требование председатель комиссии просто молча жестом дала команду находящемуся рядом участковому инспектору Иконопуло, который предложил мне оставить участок. Мне ничего не оставалось как подчиниться откровенному произволу и уйти, однако перед уходом я заявил, что обжалую это вопиющее беззаконие и раньше или позже за все это все виновные ответят по всей строгости закона.

Как видно из полученного мной ответа, время отвечать еще не настало. Причем в данном случае отвечать за допущенные нарушения придется не только председателю участковой комиссии Субоч, но и автору, подписавшему полученный мною ответ, председателю окружной комиссии Р. И. Захарыч, которая, вопреки требованию ИК (ч.5 ст.49-1), не пригласила меня на рассмотрение моих жалоб и взяла под защиту подчиненное себе лицо.

Я полагаю, даже более того, я уверен, что все это было сделано преднамеренно и тенденциозно, чтобы лишить меня моего права доказать свою правоту и, учитывая десятидневный барьер на обжалование, установленное ИК, лишить меня возможности на последующее обжалование. Но пусть не надеются, я не буду молчать и буду продолжать обжаловать неправомерные действия должностных лиц, в которых есть признаки совершенных ими уголовно наказуемых деяний.

Николай Уласевич, ucpb.org