«Минск выставлен на продажу!» 2 30.11.2019, 14:28

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Жители столичной Курасовщины высказывают свое возмущение властям.

Увеличить жилищный фонд в Курасовщине в два раза. Старые дома снесут, людей отселят, а новое жилье построят для новых хозяев. Об этом власти рассказали на специальных слушаниях, сообщает «Белсат».

В рамках улиц Брестской, Кижеватова и поймы реки Лошица запланированы грандиозные изменения. Кипит строительство нашумевшего «Минск-Мира» от Dana Holdings. А на другой стороне — новый проект застройки. Улицу Кижеватова очистят от 15 двухэтажкок. Похожая судьба ждет и частный сектор: дома снесут, а землю отдадут под строительство новых коттеджей и таунхаусов.

Снесут 62 частных дома. Выселение запланировано на 2025 год. Что касается компенсаций и новых мест жительства - пока ничего неизвестно. Местные жители возмущены:

«Этот участок будет очень дорого стоить. Очень дорого. Так же? А я не знаю, что нам дадут».

«Приезжают русские, приезжают другие нации. Они получают - здесь! А нас, вот она здесь родилась и прожила, собираются отправить в Сокол или Смолевичи. Зачем это? »

«Здесь нет гласности, прозрачности. И если кто-то попытается найти в гугле генеральный план и план детальной планировки, то его вообще найти невозможно. А то, что возможно, то плохо смотреть, и ничего не понятно».

Согласно плану реконструкции, численность населения в этом столичном районе увеличится примерно в 2 раза. Но уже сейчас, говорят жители, здесь не хватает детских садов, школ, поликлиник.

Ирина Ситчук, жительница Курасовщины, рассказывает: «Наша ближайшая детская 13-я поликлиника, к которой мы относимся, находится в 1400 метрах, если идти по прямой. И это на данный момент уже нарушение нормативов. Не предусмотрено строительство ни одной поликлиники. То есть, они будут обслуживаться теми, которые уже есть. А население, которое есть, будет уплотняться в два раза!»

Продолжение — смотрите в видео.