Действующего президента приговорили к 20 годам за расправы с оппонентами 5 30.11.2019, 14:36

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Судебное решение вынесла коллегия из трех судей.

Действующий президент Суринама Дези Баутерсе был приговорен к 20 годам тюрьмы за казнь 15 политических противников в 1982 году.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Судебное решение вынесла коллегия из трех судей. Процесс против президента Баутерсе начался в ноябре 2007 года и длился 12 лет.

Баутерсе пришел к власти в 1980 году в ходе военного переворота. В 1988 году он передал власть гражданскому президенту Рамсеваку Шанкару, однако уже в 1990 году сверг его в ходе очередного переворота, вновь установив военный режим, существовавший до 1991 года.

До 2010 года он продолжал оказывать влияние на политику страны, не занимая каких-либо должностей в правительстве. В 2010 году избран президентом, в 2015 году переизбран на второй срок.