«Плохо выглядит»: что осталось за кадром поездки Лукашенко на саммит ОДКБ 37 30.11.2019, 14:43

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Иностранные журналисты отметили усталый и болезненный вид белорусского диктатора.

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошел в столице Кыргызстана 28 ноября в полузакрытом формате. Но UDF.BY все же удалось отыскать интересные моменты, которые оказались вне официальных сообщений пресс-служб правителей.

Лукашенко жил в гостевом доме, где апартаменты стоят 215 долларов в сутки

Саммит ОДКБ проходил в госрезиденции «Ала-Арча», неподалеку от Бишкека. Лукашенко организаторы выделили гостевой дом №6, который, как и другие объекты, в текущем году был отремонтирован (фасад и внутренняя отделка).

Один номер в виде апартаментов в этом гостевом доме стоит около 215 долларов в сутки. Но, очевидно, Лукашенко и приближенные к нему люди заняли весь гостевой дом.

Справочно: апартаменты «президентского» класса включают спальную, гостевую зоны с отдельным кабинетом, ванную комнату, состоящей из просторной ванны и душевой кабинки.

Апартаменты также имеют свой балкон, «дающий возможность наслаждаться свежим воздухом и прекрасным видом на зеленые лужайки и горы».

У Лукашенко вновь был усталый вид

65-летнему правителю Беларуси, очевидно, непросто даются долгие перелеты и смена часовых поясов. В Бишкеке Лукашенко вновь предстал с мешками под глазами. Впрочем, пресс-служба руководителя страны в очередной раз их сумела заретушировать.

Путин позволил себе отойти от протокола

Российский президент передвигался на саммите, держа руку в кармане. Словно демонстрировал, кто самый главный на саммите.

У Лукашенко с Путиным была короткая встреча, во время которой они договорились встретиться до Нового года – но дату так и не утвердили.