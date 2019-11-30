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Привет «Газпрому»: Польша выходит на рынок сжиженного газа в Литве

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  • 30.11.2019, 14:46
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Привет «Газпрому»: Польша выходит на рынок сжиженного газа в Литве

«Польская нефтегазовая компания» станет единственным пользователем прибрежной станции приема и перегрузки в Клайпеде.

«Польская нефтегазовая компания» выходит на рынок сжиженного газа в Литве. PGNiG станет единственным пользователем прибрежной станции приема и перегрузки сжиженного газа в Клайпеде. Соответствующий контракт, подписанный с литовской стороной, будет обязывать с апреля 2020 года в течение 5 лет, сообщает «Польское радио».

Генеральный директор PGNiG Петр Возняк подчеркнул, что благодаря подписанному соглашению польский концерн получит улучшит доступ к малому рынку сжиженного природного газа в странах Балтии, а также повысит конкурентоспособность своего предложения для получателей из Центральной и Восточной Европы.

В компании Klaipedos Nafta, в свою очередь, подчеркнули, что развитие малого рынка сжиженного газа в странах Балтии и Польше представляет большие возможности расширения доступа энергоносителей для предприятий всего региона.


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