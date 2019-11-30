У оккупантов возникли неожиданные проблемы из-за Крымского моста 4 30.11.2019, 14:59

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Речь идет о ситуации в Керчи.

В оккупированной РФ Керчи приходит в упадок важный для истории города архитектурный объект. Речь идет о крепости Ени-Кале.

Это крепость в Крыму на берегу Керченского пролива, построена турками в начале XVIII века. Название в переводе с крымскотатарского языка означает «новая крепость». В настоящее время Ени-Кале находится в черте города Керчь, сообщает sprotyv.info.

Местные считают, что достопримечательность начала рушиться из-за строительства моста оккупантов в Керчи.

«Крым. С крепости Ени-Кале в Керчи сыплются камни. Несколько из них выпали из арки у центрального входа еще зимой прошлого года. Многие керчане считают, что памятники истории и достопримечательности начали рушиться из-за строительства моста и вибраций от забивания свай 1/2», — говорится в сообщении.