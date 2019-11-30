«С зарплатой в $200 вряд ли накопишь на переезд в другую страну» 8 30.11.2019, 15:15

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Из Беларуси уезжают в основном молодые и образованные.

Сокращение собственных трудовых ресурсов делает неизбежным привлечение мигрантов. Однако, отмечают эксперты, в Беларуси отсутствует действенная миграционная политика, а у многих работающих здесь иностранцев складывается ощущение, что их не очень-то и ждали, пишут naviny.by.

Зачем нам мигранты

В Беларуси сложная демографическая ситуация. Это признано на уровне правительства — премьер-министр Сергей Румас отмечал в конце октября, что текущий коэффициент рождаемости на уровне 1,54, «наверное, гораздо ниже, чем в соседних странах и, естественно, требует от правительства выработки мер».

В развитых странах при современном уровне смертности простое замещение поколений достигается при коэффициенте суммарной рождаемости, равном 2,1.

Румас перечислил несколько объективных, по его мнению, факторов, не позволяющих быстро решить демографическую проблему: уменьшение количества женщин фертильного возраста ежегодно примерно на 4-5%, высокие темпы старения населения и ежегодный уход из жизни порядка 120 тысяч человек, что не покрывается миграционным приростом.

На этом фоне, отметил эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский на презентации исследования по демографии в рамках проекта «Открытый диалог», ожидаемо снижается и количество трудовых ресурсов.

Работающих и детей становится меньше, соответственно, увеличивается демографическая нагрузка за счет пенсионеров.

«Для решения этих проблем необходимо принимать действенные меры. У нас вдруг не появится больше желающих и способных рожать, но привлечь мигрантов мы в состоянии. Разумная миграционная политика может помочь смягчить демографическую проблему», — отметил эксперт.

Иммиграция, сказал Лев Львовский, — один из важнейших демографических инструментов для развитых стран и региональных лидеров. Среди плюсов — быстрое увеличение населения, управляемое изменение возрастной и качественной структуры населения

Люди хотят приехать или уехать из Беларуси?

По данным Белстата, сальдо миграции у нас положительное. В прошлом году страну покинули около 15 тысяч человек. Приехали же в Беларусь 24,6 тысячи человек.

Из Беларуси уезжают образованные и молодые, а приезжают пенсионеры

Однако есть проблема качественного состава миграционного потока. Уезжают из Беларуси люди более молодые и образованные, а приезжают менее образованные и в более старших возрастах.

Если взять активный трудоспособный возраст с 25 до 49 лет, то ситуация для Беларуси удручающая. В 2017 году в этом возрасте из страны уехали 7733 человека, а въехали 6162. Пенсионеров же приехало более чем в два раза больше, чем покинуло страну.

Согласно данным Евростата, в 2018 году первичное разрешение на проживание в странах ЕС получили 138 тысяч граждан Беларуси. В прошлом году 171 тысяча белорусов стали участниками американской лотереи Green Card. Всё это говорит «о мотивированном желании людей эмигрировать», отметил Лев Львовский.

«Даже если бы все хотели уехать из Беларуси, не уедут»

Среди факторов, сдерживающих эмиграцию, эксперт назвал относительно низкие доходы населения, отсутствие безвизового режима с ЕС, рецессию в РФ:

«Даже если бы все хотели уехать из Беларуси, не уедут. Когда у человека зарплата 400 рублей в месяц, навряд ли он накопит деньги на переезд. Есть закономерность — с ростом доходом во многих странах эмиграция увеличивается. С одной стороны, жизнь становится лучше, но и появляется больше возможностей эмигрировать и найти работу еще более оплачиваемую».

Лев Львовский привел в пример активную миграционную политику Польши, «правительство которой заявляет, что они против эмигрантов, но на самом деле, они за приезд из Беларуси и Украины и занимаются привлечением мигрантов из этих стран. Как результат, большая часть разрешений на проживание в ЕС белорусам выдана как раз Польшей».

Как считает эксперт, миграционная политика Беларуси не является экономико-ориентированной. Об этом свидетельствуют, в частности, очень строгие по сравнению со странами — «иммиграционными магнитами» правила пребывания иностранцев и правила получения постоянного вида на жительство. Эти правила гораздо строже, чем в большинстве стран Европы и США.

«Если даже иностранец получил временное разрешение на проживание в стране, для устройства на работу необходимо, чтобы его работодатель получил на это разрешение. Работодатель должен очень хотеть нанять сотрудника, чтобы заниматься этой волокитой», — отметила эксперт BEROC Катерина Борнукова.

В Беларуси мигрантам не рады?

Кстати, оба участвовавших в презентации исследования эксперта не являются гражданами Беларуси. Лев Львовский имеет российское гражданство, а Катерина Борнукова — украинское. И они на собственном опыте знают, каково жить в Беларуси иностранцу.

Например, говорит Борнукова, есть постоянные проблемы с получением разрешения на временное проживание: «В этом году с документами что-то одно не так, а в следующем году что-то другое. И каждый год это повторяется с разной вариативностью».

«Я трачу два рабочих дня в год на получение временного разрешения на проживание», — добавляет Лев Львовский.

Кроме того, белорусское законодательство содержит норму, согласно которой иностранца с видом на жительство могут выслать из Беларуси за пять административных правонарушений.

«Я не думаю, что Беларусь таким образом пытается защититься от тех, кто ездит на трамвае без билета. Скорее всего, это норма, которая была введена много лет назад и не изменена до сих пор по недосмотру. Высылают из Беларуси за административные правонарушения как по политическим мотивам, так и обычных людей, несколько раз превысивших скорость при езде на автомобиле», — отметил Львовский.

Пора что-то делать

Эксперты считают, что ответственным за миграционную политику ведомствам необходимо подумать и решить, какие мигранты сегодня нужны Беларуси.

Возможно, и не надо, чтобы к нам приезжали высококвалифицированные работники, а надо, чтобы люди без квалификации заняли низкооплачиваемые вакансии, не пользующиеся спросом у местных, отметила Борнукова.

«Проблема в том, что Беларусь качественно не занимается ни эмиграцией, ни иммиграцией. Пришло время хотя бы начать об этом думать на правительственном уровне. Пока проблема не в том, что мы всё делаем плохо, а в том, что мы почти ничего не делаем в этой сфере», — подытожил Лев Львовский.