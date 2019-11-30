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Правда о «выборах»
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Он вам больше не краб

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  • Телеграмм-канал «Серпом По»
  • 30.11.2019, 15:23
  • 2,504
Он вам больше не краб

Он – доменная печь!

Пресс-Песков нашел новое определение президенту России. Чисто, чтоб успокоить россиян, что не только им придется работать 31 декабря. У Путина «даже просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе».

Мы заплакали, вспомнив, что президент значительную часть года «в человеческом понимании находится на работе» в Бочаровом ручье в Сочи или какой-то другой своей резиденции. И подумали, может, было бы лучше, если бы глава государства иногда все же заставлял себя просто отдыхать?

Глядишь, лучше бы понимал простых россиян. В том числе тех,что реально стоят у домны без перерыва на работу на морском берегу за зарплату от 18 до 40 тыс. руб. в месяц.

Телеграмм-канал «Серпом По»


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