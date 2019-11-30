Под Малоритой обнаружили землянку с «лесными братьями» 9 30.11.2019, 15:50

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Иллюстрационное фото

Источник: «Белсат»

Собирались зимовать.

Ночью с 28 на 29 ноября под Малоритой были задержаны двое мужчин. Один из них с мая этого года был в розыске по уголовному делу, пишет газета «Голас Часу».

Под вечер 28 ноября сотруднику райотдела внутренних дел поступило сообщение о том, что возле объездной дороги, недалеко от дачных домиков и городской свалки, замечен мужчина, который при виде проезжающего автомобиля стал убегать, а рядом в лесном массиве обнаружена импровизированная «стоянка» с кострищем и грудами разного хлама.

Фото: malorita.by

Оперативники выехали на место и через несколько часов поисков с помощью тепловизора обнаружили землянку, в которой жил 49-летний мужчина, который был объявлен в розыск за неуплату алиментов. Там же под грудой вещей нашли еще одного нарушителя — россиянина, которого ранее депортировали из Беларуси в добровольном порядке.

Фото: malorita.by

Задержанные пояснили, что землянку они вырыли в начале сентября. Там они обустроили печку, организовали кухню, склад вещей и планировали жить всю зиму. На продукты уклонисты зарабатывали сбором вторсырья на городской свалке.

Фото: malorita.by

Жителя Малориты поместили в следственный изолятор, а россиянина — в ИВС для дальнейшей принудительной депортации.