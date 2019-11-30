В учебнике по истории Беларуси нашли упоминание World of Tanks 2 30.11.2019, 16:13

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Речь идет о периоде Великой Отечественной и танковых боях с участием белорусов.

В белорусском учебнике истории для девятого класса нашлось упоминание World of Tanks. Речь идет о периоде Великой Отечественной и танковых боях с участием белорусов.

На 87-й странице учебника рассказывается об уроженце Беларуси Андрее Усове, который в августе 1941 года защищал Ленинград в танковом отряде. Усов был наводчиком танкового орудия, который смог уложить 22 вражеских танка — это уникальное достижение. Причем в танк белоруса прилетело более ста вражеских снарядов. Наводчик прошел всю войну, получив три тяжелых ранения, а затем вернулся в белорусский Толочин, пишет onliner.by.

Командиром танка в том самом бою в Ленинграде был Зиновий Колобанов: после войны он служил в Беларуси, а потом работал на Минском автомобильном заводе. Авторы учебника заметили, что в World of Tanks есть редкая награда «медаль Колобанова». Ею награждают игрока, который последним из своей команды останется живым и победит в бою против минимум пяти танков.

В Wargaming подтвердили, что это действительно очень редкая награда, которую сложно получить. Также в компании заверили: к попаданию в учебник по истории они не имеют никакого отношения. Предположительно, составители учебника сами играют в World of Tanks и таким образом знают о «медали Колобанова».