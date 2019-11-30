Видеофакт: Хамское поведение российских спортсменок на церемонии награждения 23 30.11.2019, 16:45

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Российские спортсменки устроили провокацию с украинской чемпионкой мира.

Российские спортсменки Елизавета Кахарова и Виолета Галактионова пытались закрыть своим флагом победительницу - украинку Богдану Лехман, пишет obozrevatel.com.

Инцидент произошел на торжественной церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в румынском городе Констанца. В то время, как играл гимн Украины, россиянки растянули трехцветное полотнище.

Этот момент вызвал бурное возмущение в сети.