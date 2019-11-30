В первый день зимы в Беларуси будет до +1 градуса

В первый день зимы в Беларуси будет до +1 градуса1
- 30.11.2019, 17:00
В воскресенье ночью столбик термометра опустится до -7.
Туман, гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном снег. Днем будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.