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В первый день зимы в Беларуси будет до +1 градуса

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  • 30.11.2019, 17:00
В первый день зимы в Беларуси будет до +1 градуса

В воскресенье ночью столбик термометра опустится до -7.

Туман, гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном снег. Днем будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.


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