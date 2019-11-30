«Жирующее жулье»: Нацбанк срочно нагрузил пул из шести банков 5 30.11.2019, 17:34

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Глава Нацбанка оперативно отреагировал на упрек диктатора.

Неделю назад власти Витебской области пожаловались Александру Лукашенко, что просили у банков помощи по поддержке сельхозяйственных предприятий, на получили от них отрицательный ответ, пишет «Солидарность».

Диктатор пришел в бешенство:

– Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью) не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур (глава Нацбанка) это сделает. Не сделает – это сделают другие.

Павел Каллаур лично присутствовал на этом совещании и оперативно отреагировал на критику.

Уже в пятницу 29 ноября он объявил, что на базе Поставского молочного завода с помощью банков создадут агрохолдинг.

– В развитие агропромышленного комплекса Витебской области и в соответствии с поручением президента хотели бы создать на базе Поставского молочного завода холдинг, в который войдут еще 7 сельскохозяйственных предприятий Поставского района, – сообщил глава Нацбанка (цитируется по БелТА).

Среди участников проекта окажется пул из 5-6 банков.

Надо понимать, что сельскохозяйственные предприятия, которые присоединят к Поставскому молочному заводу (он, в частности, производит сыры), являются не слишком успешными, а скорее всего убыточными.

Другими словами белорусским банкам придется раскошелиться, чтобы Александр Лукашенко увидел порадующую его глаз картинку. Вместо того, чтобы успешно заниматься финансами, банкам придется распылять внимание на малоизвестную для них сферу.

Зато Павел Каллаур должен быть спокоен: высокую должность благодаря этому решению ему удастся сохранить.