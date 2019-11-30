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Правда о «выборах»
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Белорусская проводница пыталась ввезти в Литву сигареты на 1000 евро

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  • 30.11.2019, 18:01
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Белорусская проводница пыталась ввезти в Литву сигареты на 1000 евро

310 пачек сигарет нашли при проверке поезда «Минск-Вильнюс».

310 пачек сигарет нашли сотрудники пограничного пункта «Кена», когда проверяли прибывший из Беларуси поезд «Минск-Вильнюс». На пачках были белорусские акцизные марки.

Сигареты нашли среди личных вещей 50-летней белорусской проводницы, сообщает паблик Белорусской железной дороги Вконтакте со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы. Стоимость сигарет в Литве составляет более тысячи евро.

В отношении женщины возбудили административный процесс, ей грозит штраф до четырех тысяч евро.


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