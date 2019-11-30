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Правда о «выборах»
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В Орше задержали блогера Дмитрия Козлова

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  • 30.11.2019, 18:15
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В Орше задержали блогера Дмитрия Козлова
Фото: Радыё Рацыя

Дмитрий Козлов ведет блог «Серый кот».

Сейчас Дмитрий Козлов в Оршанском изоляторе временного содержания. 30 ноября на 9 часов утра его вызвали в местное отделение милиции. Потом он перестал выходить на связь.

О задержании «Радыё Свабода» сообщил председатель независимого профсоюза РЭП в Орше Александр Булавко. По его словам, дежурный изолятора по телефону сообщил, что Дмитрий Козлов административно задержан до суда и его дело рассмотрят 2 декабря.

Дмитрий Козлов был зарегистрирован кандидатом в депутаты «палаты представителей». Но потом его сняли с выборов. Он активно участвовал в акции 16 ноября в Минске.


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