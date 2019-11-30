The Times: Одним из пытавшихся обезвредить террориста на Лондонском мосту оказался поляк 3 30.11.2019, 18:27

2,188

Фото: twitter.com/piersmorgan

Поляк побежал к террористу, несмотря на то, что знал, что тот опоясан бомбой.

Одним из пытавшихся обезвредить террориста на Лондонском мосту в столице Великобритании оказался поляк, работавший в здании, где начался теракт. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на издание The Times. Для борьбы с террористом, поляк использовал полутораметровый клык нарвала.

На одной из видеозаписей с Лондонского моста видно, как двое мужчин борются с террористом, при этом один использует огнетушитель, другой – снятый со стены одного из залов Fishmongers' Hall клык нарвала, китообразного млекопитающего. Как позже оказалось, именно там работает поляк по имени Лукаш.

Как рассказал изданию The Times один из его коллег, поляк побежал к террористу, несмотря на то, что знал, что тот опоясан бомбой (только позже оказалось, что это был муляж).

«Риск получить ножевое ранение не помешал ему сражаться. Лукаш – герой», - говорит один из очевидцев инцидента, цитируемый газетой. Этот же очевидец рассказал, что Лукаш был ранен в руку, но без серьезных последствий.

Напомним, в ходе теракта на Лондонском мосту были убиты два человека, еще трое – получили ранения.