закрыть
30 ноября 2019, суббота, 19:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

The Times: Одним из пытавшихся обезвредить террориста на Лондонском мосту оказался поляк

3
  • 30.11.2019, 18:27
  • 2,188
The Times: Одним из пытавшихся обезвредить террориста на Лондонском мосту оказался поляк
Фото: twitter.com/piersmorgan

Поляк побежал к террористу, несмотря на то, что знал, что тот опоясан бомбой.

Одним из пытавшихся обезвредить террориста на Лондонском мосту в столице Великобритании оказался поляк, работавший в здании, где начался теракт. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на издание The Times. Для борьбы с террористом, поляк использовал полутораметровый клык нарвала.

На одной из видеозаписей с Лондонского моста видно, как двое мужчин борются с террористом, при этом один использует огнетушитель, другой – снятый со стены одного из залов Fishmongers' Hall клык нарвала, китообразного млекопитающего. Как позже оказалось, именно там работает поляк по имени Лукаш.

Как рассказал изданию The Times один из его коллег, поляк побежал к террористу, несмотря на то, что знал, что тот опоясан бомбой (только позже оказалось, что это был муляж).

«Риск получить ножевое ранение не помешал ему сражаться. Лукаш – герой», - говорит один из очевидцев инцидента, цитируемый газетой. Этот же очевидец рассказал, что Лукаш был ранен в руку, но без серьезных последствий.

Напомним, в ходе теракта на Лондонском мосту были убиты два человека, еще трое – получили ранения.


популярное за неделю

Мнение

Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман
Большой полет в черную дыру
Большой полет в черную дыру Владимир Халип