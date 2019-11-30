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Правда о «выборах»
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Названы лучшие автомобили года в Европе

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  • 30.11.2019, 18:50
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Названы лучшие автомобили года в Европе

За престижную европейскую награду поборются семь моделей.

Определены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года-2020». За победу будут бороться семь моделей – их отобрали из 35 кандидатов, передает autocentre.ua.

Итак, среди финалистов – компактные Peugeot 208 и Renault Clio, новые BMW 1 Series и Toyota Corolla, электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan и лишь один кроссовер – Ford Puma.

Лучший авто 2020 года в Европе будет назван 2 марта на Женевском автосалоне. Напомним, что в нынешнем году эту награду получил электрокроссовер Jaguar I-Pace.

Определяет победителя авторитетное жюри из 58 ведущих европейских автожурналистов. Проводят конкурс с 1964 года.


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