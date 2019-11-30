Названы лучшие автомобили года в Европе

Названы лучшие автомобили года в Европе1
- 30.11.2019, 18:50
- 1,243
За престижную европейскую награду поборются семь моделей.
Определены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года-2020». За победу будут бороться семь моделей – их отобрали из 35 кандидатов, передает autocentre.ua.
Итак, среди финалистов – компактные Peugeot 208 и Renault Clio, новые BMW 1 Series и Toyota Corolla, электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan и лишь один кроссовер – Ford Puma.
Лучший авто 2020 года в Европе будет назван 2 марта на Женевском автосалоне. Напомним, что в нынешнем году эту награду получил электрокроссовер Jaguar I-Pace.
Определяет победителя авторитетное жюри из 58 ведущих европейских автожурналистов. Проводят конкурс с 1964 года.