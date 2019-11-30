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В Германии экоактивисты перекрыли ж/д магистрали возле шахт

  • 30.11.2019, 19:07
В Германии экоактивисты перекрыли ж/д магистрали возле шахт

Фоторепортаж.

В Германии более тысячи человек приняли участие в акции протеста против шахт в федеральных землях Саксония и Бранденбург.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Протестующие перекрыли железнодорожные пути на трех крупных шахтах и потребовали отказаться от угля.

Активисты раскритиковали план действий немецкого правительства, который предусматривает поэтапный отказ от угля до 2038 года в связи с изменением климата.

Экологическая группа Ende Gelände оценила количество протестующих в 4000 человек. Издание отмечает, что были замечены столкновения между протестующими и полицией.

Фото: ЕРА

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