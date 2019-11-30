Активисты почтили память слуцких повстанцев 30.11.2019, 19:32

Фото: «Белсат»

Активисты возложили цветы защитникам Белорусской независимости на Случчине.

Участники акции отдали дань уважения слуцким повстанцам в городках Грозово и Семежево, где в 1920 году проходили боевые действия, пишет «Белсат».

Традиционно, в последние дни ноября гражданское общество отмечает годовщину Слуцкого восстания.

Людей должно было бы быть больше, потому что Движение солидарности «Разам» проводит такие акции с 2006 года, – поделился впечатлениями один из лидеров инициативы Вячеслав Сивчик. – Нас было 30 человек, но я очень доволен сегодняшним походом. Главное было – достойно почтить память слуцких борцов.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»