Францию и Швейцарию соединят метрополитеном 30.11.2019, 19:39

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На линии будет 45 станций на две страны.

В Женеве 15 декабря введут в эксплуатацию легкое метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции. Об этом 30 ноября сообщает korrespondent.net со ссылкой на издание Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, общая протяженность линий составит около 230 километров. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

Планируется, что новая транспортная система позволит снизить число автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться заторы на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тысяч автомобилей.

Из-за того, что стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.