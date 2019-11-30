Китай отпускает в «свободное плавание» цены на российский газ 1 30.11.2019, 20:02

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Меньше чем за неделю до запуска «Силы Сибири» КНР объявила об отмене госрегулирования газовых цен.

В то время как «Газпром» завершает закачку газа в трубопровод «Сила Сибири», до запуска которого остаются считанные дни, власти Китая начинают масштабную реформу ценообразования на внутреннем газовом рынке, который, по прогнозу Wood Mackenzie, станет крупнейшим в мире в ближайшие 11 лет, передает finanz.ru.

Пекин намерен отказаться от госрегулирования цена на входе в региональные газораспределительные сети, которые сейчас устанавливаются директивно для каждого из 29 административных районов Китая, сообщает Interfax Natural Gas Insight со ссылкой на решение, обнародованное Государственным комитетом по реформам и развитию КНР (NDRC).

Реформа, в рамках которой цены на газ будут отправлены в «свободное плавание» и будут определяться рынком из баланса спроса и предложения, направлена конкретно на поставки «Газпрома».

Отмена гостарифов будет проходить в несколько этапов, но первый из них затронет трубопроводы, введенные в строй после 2014 года.

Единственный проект, удовлетворяющий этому критерию, - протянувшийся на 3 тысячи км газопровод «Сила Сибири», на который «Газпром» потратил 1,2 триллиона рублей и который символическим поворотом вентиля в начале декабря должен запустить президент РФ Владимир Путин.

Общий баланс спроса и предложения, который «невидимой рукой рынка» будет регулировать газовые цены, пока складывается не в пользу «Газпрома». По оценке Sinopec, второй по объемам добычи нефтегазовой корпорации КНР, избыток газа на внутреннем рынке страны составляет 9 млрд кубометров.

На столько внутренняя добыча, импорт из Туркмении, а также поставки СПГ из Австралии и США, превышают спрос, который по итогам уходящего года оказался на 15% ниже прогнозов правительства (305 млрд кубометров против 360).

В следующем году, по прогнозу Sinopec, спрос вырастет до 335 млрд кубометров, однако предложение - 344,6 млрд - опять будет выше. Избыток - 9,6 млрд кубометов - вдвое превысит объем, который в первый год работы «Силы Сибири» намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров). Трубопровод на территории Китая пройдет от приграничной провинции Хэйлунцзян до Цзилиня и Ляонина, крупнейшего зернового хаба в Китае. Однако пока промышленность и 68 миллионов жителей региона потребляют лишь 14 млрд кубометров газа в год, что гораздо ниже 38 млрд, которые Сила Сибири будет поставлять, когда выйдет на полную мощность к 2025 году.

«Создание рынка на северо-востоке, где почти не существует поколения потребителей газовой энергии, а промышленный рынок - слабый, займет много времени», - говорит Ли Яо, глава консалтинговой SIA Energy.

Впрочем, если процесс затянется, некоторая часть газа может быть переориентирована на север Китая, где он сможет конкурировать по цене с импортируемым СПГ, возражает аналитик IHS Markit Дженни Янг.

Цена российского газа в рамках контракта на 400 млрд долларов, который был заключен в 2014 году и удачно вписался в стратегию разворота на Восток в ответ на санкции Запада и резкое охлаждение отношений с Евросоюзом, остается коммерческой тайной, которую знают всего несколько человек, сказал Reuters источник в отрасли.

Линг Сяо, вице-президент Petrochina, отвечающий за продажу газа, заявил в октябре, что поставки сибирского газа будут стоить «несколько дешевле», чем импорт из Туркменистана.

Скорее всего формула привязана к стоимости нефти или корзины нефтепродуктов по аналогии с долгосрочными контрактами «Газпрома» для Европы. Цена может быть пересмотрена в сторону снижения, так как цены на нефть снизились со 100 долларов за баррель на момент подписания сделки до 60 долларов сейчас, говорят источники Reuters.