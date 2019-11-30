Половина белорусов живет меньше, чем на $240 в месяц 8 30.11.2019, 20:44

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И это еще согласно официальной статистике.

51,7% белорусов живут в месяц на сумму до 500 рублей. Белстат опубликовал отчёт о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в третьем квартале 2019 года.

Каждый пятый белорус — 20,6%, в месяц располагает суммой от 400 до 500 рублей. А вот тех, кто живёт в месяц более чем на 800 рублей оказалось всего 15,8%.

Людей, которые как-то выживают на сумму до 200 рублей в месяц — 2,4%. Больше всего таких в Могилёвской области — 4,5%. А вот в Минске их всего 0,5%.

Самые скромные доходы у жителей Витебской, Гомельской и Могилёвской областей, там больше 60% населения получают до 500 рублей. Меньше всего людей живут на сумму от 800 рублей в Витебской области — 10,3%.

Минск оказался лидером по количеству людей, у которые располагают от 800 рублей в месяц — 31,6%, почти каждый третий житель города.