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Ученые: Крафтовое пиво полезно для здоровья

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  • 30.11.2019, 21:16
Ученые: Крафтовое пиво полезно для здоровья

К такому выводу пришли специалисты Университета Небраски в США.

Одна бутылка крафтового пива в день несёт пользу для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Университета Небраски в США.

Учёные провели исследование, которое показало, что в сортах пива, где дрожжи добавляются после бутилирования, содержится до 50 млн пробиотических бактерий. Эти микроорганизмы положительно влияют на работу организма, улучшают деятельность кишечника, усиливают иммунитет и способствуют спокойному сну. Об этом пишет news.ru со ссылкой на The Sun.

При этом пиво из масс-маркета лишено таких полезных свойств: стандартные магазинные лагеры подвергаются пастеризации и фильтрации, что приводит к потере пробиотиков. Полезно более крепкое пиво от крафтовых пивоварен — и не более одной бутылки в день.


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