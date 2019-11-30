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Белорусы Нью-Йорка устроили акцию протеста у штаб-квартиры ООН

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  • 30.11.2019, 22:26
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Белорусы Нью-Йорка устроили акцию протеста у штаб-квартиры ООН
Фото: Вадим Васильев

Десятки белорусов выразили протест против «углубления интеграции» с РФ.

Живущие в Соединенных Штатах белорусы, устроили 30 ноября акцию протеста у штаб-квартиры Организации объединенных наций в Нью-Йорке.

Об этом сообщил в Facebook активист Вадим Васильев.

Они высказывались против интеграционных соглашений между Беларусью и Россией, которые должны быть подписаны 8 декабря.

На плакатах видны надписи «Союз с агрессором - война», «Сделать Беларусь снова свободной», «Остановить российский империализм» и другие.

Фото: Вадим Васильев
Фото: Вадим Васильев

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